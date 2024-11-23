Жителі трьох сіл на Волині кілька днів залишаться без газопостачання
Сьогодні, 05:28
Жителі трьох сіл на Горохівщині на кілька днів залишаться без гозопостачання.
Про це повідомляють у Волинській філії «Газмережі».
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт у с. Довгів, с. Борисковичі, с. Брани Луцького району газопостачання (розподіл природного газу) у згаданих населених пунктах припинять.
Газу не буде з 24 червня з 09:00 год до 17:00 год 27 червня.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинській філії «Газмережі».
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт у с. Довгів, с. Борисковичі, с. Брани Луцького району газопостачання (розподіл природного газу) у згаданих населених пунктах припинять.
Газу не буде з 24 червня з 09:00 год до 17:00 год 27 червня.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Жителі трьох сіл на Волині кілька днів залишаться без газопостачання
Сьогодні, 05:28
В Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців
Сьогодні, 03:41
18 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00