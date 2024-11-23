Жителі трьох сіл на Волині кілька днів залишаться без газопостачання

Жителі трьох сіл на Волині кілька днів залишаться без газопостачання
Жителі трьох сіл на Горохівщині на кілька днів залишаться без гозопостачання.

Про це повідомляють у Волинській філії «Газмережі».

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт у с. Довгів, с. Борисковичі, с. Брани Луцького району газопостачання (розподіл природного газу) у згаданих населених пунктах припинять.

Газу не буде з 24 червня з 09:00 год до 17:00 год 27 червня.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.

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Теги: Волинь, газопостачання, відключення, ремонт
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