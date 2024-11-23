Жителі трьох сіл на Волині кілька днів залишаться без газопостачання





Про це повідомляють у Волинській філії «Газмережі».



У зв’язку з виконанням ремонтних робіт у с. Довгів, с. Борисковичі, с. Брани Луцького району газопостачання (розподіл природного газу) у згаданих населених пунктах припинять.



Газу не буде з 24 червня з 09:00 год до 17:00 год 27 червня.



Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.

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