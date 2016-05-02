В Укрзалізниці піднімуть ціни на деякі товари

В Укрзалізниці піднімуть ціни на деякі товари
З 18 червня Укрзалізниця індексує ціни на низку товарів, що реалізуються в поїздах далекого сполучення.

Про це повідомляють на сторінці Укрзалізниці.

Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн, що, згідно з аналізом ринкових цін, все одно залишиться суттєво нижче середньоринкової вартості.

Натомість це підвищення дозволить залізниці принаймні перекрити операційні витрати, пов'язані з реалізацією цієї продукції.
Підвищення ціни відбудеться вперше з 2018 року, тоді як вартість сировини, енергоносіїв, логістики та, власне, індекс інфляції (споживчих цін) демонстрували стабільний приріст протягом усього періоду.

Перегляд цін (до 20 грн) торкнеться також газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою “3 в 1”. Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах Інтерсіті+, а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

Нагадаємо, що на борту Укрзалізниці наразі доступні 3 види класичного чаю, 3 види авторського чаю, капсульна та дріп-кава, а також оновлений асортимент снеків. У поїздах міжнародного сполучення пасажирам також пропонується десертне меню, у дитячих вагонах - спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка, а на 4 поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів: дерунів, плову, картоплі з куркою та сирників.

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Теги: Укрзалізниця, ціни, підвищення
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