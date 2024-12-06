«Фари вимикаємо і надіємося на свою інтуїцію», – воїн-водій з Волині про роботу на фронті. ФОТО, ВІДЕО

«Фари вимикаємо і надіємося на свою інтуїцію», – воїн-водій з Волині про роботу на фронті. ФОТО, ВІДЕО
Волинський нацгвардієць, який виконує на фронті обов'язки водія, розповів про фронтові будні.

Про це повідомили на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України.

До повномасштабного вторгнення Ігор працював водієм у торговельній сфері. Дорога була для нього не просто роботою, а стилем життя, простором свободи, подорожей і спілкування з людьми. Війна все змінила. Чоловік добровільно став до лав Національної гвардії України, аби зі зброєю в руках захищати рідну землю.

На фронті, зокрема на Запорізькому напрямку, Ігор виконував важливі завдання: підвозив боєприпаси, евакуйовував поранених, маневрував між мінометними обстрілами. Їздив на старенькому мікроавтобусі, а згодом товариші дали йому псевдо Князь.
«Фари вимикаємо і надіємося на свою інтуїцію», – воїн-водій з Волині про роботу на фронті. ФОТО, ВІДЕО


«Для водія дуже важливо усвідомити, що попри мінометні обстріли та критичну ситуацію, яка може бути дорогою, потрібно якнайшвидше вийти із зони небезпеки, або доставити побратимів до медиків», – говорить нацгвардієць.
«Фари вимикаємо і надіємося на свою інтуїцію», – воїн-водій з Волині про роботу на фронті. ФОТО, ВІДЕО

Фронтові будні водіїв нелегкі, адже логістичні коридори дуже небезпечні і потребують аналітичного мислення, професіоналізму, а порою, і удачі. Дуже складно виконувати завдання у темну пору доби: потрібно рухатися без світла, але на допомогу приходять нічні тепловізори.

«Фари вимикаємо і надіємося на свою інтуїцію та везіння. Натискаєш на педаль газу, і, як на тій Формулі-1, на повному ходу перелітаємо все, що на шляху трапляється. Кожна секунда – це особисте життя і життя побратимів, яких евакуйовуєш. Тому нас прозвали зубриками», – розповідає Князь.
«Фари вимикаємо і надіємося на свою інтуїцію», – воїн-водій з Волині про роботу на фронті. ФОТО, ВІДЕО

Робота водія на фронті – це не просто кермо і маршрут. Це – відповідальність, холодний розум, витримка й щоденний ризик. Водії першими виїжджають під обстріли і останніми залишають небезпечні ділянки. Підтримка родини, друзів і побратимів – це те, що дає сили рухатися вперед.


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Теги: Волинь, Луцьк, війна, Нацгвардія
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