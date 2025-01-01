Кількість загиблих у Києві зросла до 23: під завалами будинку знайшли ще 7 жертв. ОНОВЛЕНО

У Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи.Про це повідомляє ДСНС."Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб", - йдеться в повідомленні.Всього за вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб. Роботи тривають.Згодом повідомили, що у Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло ще 1 загиблого чоловіка.134 людини постраждало."Загалом на зараз 22 загиблих. З них 17 у Солом’янському районі, 3 – на об’єкті у Дарницькому, 1 загибла людина у квартирі у Дарницькому районі і 1 людина, яка померла у лікарні", – повідомила речниця ДСНСУ ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку в Солом'янському районі дістали тіла семи убитих. Кількість жертв зросла до 23.