Кількість загиблих у Києві зросла до 23: під завалами будинку знайшли ще 7 жертв. ОНОВЛЕНО

Кількість загиблих у Києві зросла до 23: під завалами будинку знайшли ще 7 жертв. ОНОВЛЕНО
У Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб", - йдеться в повідомленні.

Всього за вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб. Роботи тривають.

Згодом повідомили, що у Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло ще 1 загиблого чоловіка.

134 людини постраждало.
Кількість загиблих у Києві зросла до 23: під завалами будинку знайшли ще 7 жертв. ОНОВЛЕНО
Кількість загиблих у Києві зросла до 23: під завалами будинку знайшли ще 7 жертв. ОНОВЛЕНО
Кількість загиблих у Києві зросла до 23: під завалами будинку знайшли ще 7 жертв. ОНОВЛЕНО


"Загалом на зараз 22 загиблих. З них 17 у Солом’янському районі, 3 – на об’єкті у Дарницькому, 1 загибла людина у квартирі у Дарницькому районі і 1 людина, яка померла у лікарні", – повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага.

ОНОВЛЕНО станом на 09.45

У ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку в Солом'янському районі дістали тіла семи убитих. Кількість жертв зросла до 23.

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Теги: Росія, війна
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