Кількість загиблих у Києві зросла до 23: під завалами будинку знайшли ще 7 жертв. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:08
У Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи.
Про це повідомляє ДСНС.
"Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб", - йдеться в повідомленні.
Всього за вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб. Роботи тривають.
Згодом повідомили, що у Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло ще 1 загиблого чоловіка.
134 людини постраждало.
"Загалом на зараз 22 загиблих. З них 17 у Солом’янському районі, 3 – на об’єкті у Дарницькому, 1 загибла людина у квартирі у Дарницькому районі і 1 людина, яка померла у лікарні", – повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага.
ОНОВЛЕНО станом на 09.45
У ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку в Солом'янському районі дістали тіла семи убитих. Кількість жертв зросла до 23.
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Про це повідомляє ДСНС.
"Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб", - йдеться в повідомленні.
Всього за вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб. Роботи тривають.
Згодом повідомили, що у Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло ще 1 загиблого чоловіка.
134 людини постраждало.
"Загалом на зараз 22 загиблих. З них 17 у Солом’янському районі, 3 – на об’єкті у Дарницькому, 1 загибла людина у квартирі у Дарницькому районі і 1 людина, яка померла у лікарні", – повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага.
ОНОВЛЕНО станом на 09.45
У ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку в Солом'янському районі дістали тіла семи убитих. Кількість жертв зросла до 23.
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