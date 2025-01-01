У Запоріжжі – масштабна пожежа через удари БпЛА, горіли будинки та десятки авто

У Запоріжжі – масштабна пожежа через удари БпЛА, горіли будинки та десятки авто
У Запоріжжі надзвичайники ліквідували наслідки нічного обстрілу БпЛА. 18 червня вночі ворог здійснив обстріл Запоріжжя безпілотними літальними апаратами.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Попередньо,жертв і постраждалих немає.

В результаті ударів сталася пожежа трьох виробничих будівель на загальній площі 800 кв.м та 47 автомобілів на відкритому майданчику. Рятувальники ліквідували загоряння,провели розбір та проливку конструкцій.

На місцях працювали усі екстрені служби.

Всього на ліквідацію наслідків обстрілів залучили 83 рятувальники та 15 одиниць техніки.


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Теги: обстріл, війна
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