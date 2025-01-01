У Запоріжжі – масштабна пожежа через удари БпЛА, горіли будинки та десятки авто

нічного обстрілу БпЛА. 18 червня вночі ворог здійснив обстріл Запоріжжя безпілотними літальними апаратами.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Попередньо,жертв і постраждалих немає.



В результаті ударів сталася пожежа трьох виробничих будівель на загальній площі 800 кв.м та 47 автомобілів на відкритому майданчику. Рятувальники ліквідували загоряння,провели розбір та проливку конструкцій.



На місцях працювали усі екстрені служби.



Всього на ліквідацію наслідків обстрілів залучили 83 рятувальники та 15 одиниць техніки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Запоріжжі надзвичайники ліквідували наслідкиБпЛА. 18 червня вночі ворог здійснив обстріл Запоріжжя безпілотними літальними апаратами.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Попередньо,жертв і постраждалих немає.В результаті ударів сталася пожежа трьох виробничих будівель на загальній площі 800 кв.м та 47 автомобілів на відкритому майданчику. Рятувальники ліквідували загоряння,провели розбір та проливку конструкцій.На місцях працювали усі екстрені служби.Всього на ліквідацію наслідків обстрілів залучили 83 рятувальники та 15 одиниць техніки.

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