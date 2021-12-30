На Волині вивчають 1650-літній човен-довбанку, знайдений навесні у річці Турія





Наразі науковці обробляють поверхню фрагмента довбанки спеціальними хімічними сполуками, аби зберегти від руйнування. Про це Наталія Пась.



Судно було виготовлене з дуба. Радіовуглецевий аналіз деревини засвідчив, що вік човна становить 1 650 років. Однак Наталія Пась додала: в обчисленні можлива похибка до 20 років.



"Ми відправляли два фрагменти деревини в Національну академію наук України. Дослідження проводив керівник Київської радіовуглецевої лабораторії науковий співробітник Вадим Скрипін методом накладання субкалібраційних кривих. Цей метод дає можливість точного визначення віку деревини", — додала директорка музею.



Фрагмент човна, занурений у прибережній смузі річки Турія, знайшов вчитель місцевого ліцею Володимир Остапук. Це трапилося наприкінці березня 2025 року.



"Весняною порою я люблю прогулюватися біля річки. Одного разу приїхали діти з Луцька, і ми вийшли до Турії. Проходимо понад берегом і бачимо: щось попливло до нас. Підняли його з води, помили. А це був старовинний човен", — сказав Володимир Остапук.



Знахідку чоловік вирішив передати для подальших досліджень у Камінь-Каширський краєзнавчий музей. Як зазначила його директорка, довбанки були характерним транспортом краю.



“Довбанками користувалися доволі давно, ще навіть на початку ⅩⅩ століття. Наш човен міг слугувати як індивідуальний плавальний засіб, для риболовлі, перевезення вантажів тощо”, — поділилася припущеннями Наталія Пась.



Директорка музею зауважила, що команда наразі готує матеріали про судно для наукової конференції в Кракові. Після повного дослідження човен введуть до наукового обігу.



Попередні знахідки на Волині



У 2015-му влітку на Волині виявили човен-довбанку віком 1229-1256 років. Артефакт знайшли у річці Стир між селами Старосілля та Копилля колишнього Маневицького району. На поверхню з води довбанку витягли у вересні того ж року.



Човен має розмір 12 метрів, а важить 2,5 тонни. У 2021 році в добудованому приміщенні Маневицького краєзнавчого музею його оглянули науковці Національної академії наук України. Знахідку назвали унікальною для України пам’яткою стародавнього судноплавства.



У 2021 році в добудованому приміщенні Маневицького краєзнавчого музею з ним відкрили виставку. Тоді ж відкрили музей одного експоната "Маневицький човен – моноксил". Об'єкт розмістили в приміщенні площею 16 метрів на 6,5 метрів, де він досі зберігається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Камінь-Каширщині тривають дослідження знайденого навесні в селі Бузаки частини човна-довбанки, а саме відламу кормової частини.Наразі науковці обробляють поверхню фрагмента довбанки спеціальними хімічними сполуками, аби зберегти від руйнування. Про це Суспільному розповіла директорка музеюСудно було виготовлене з дуба. Радіовуглецевий аналіз деревини засвідчив, що вік човна становить 1 650 років. Однак Наталія Пась додала: в обчисленні можлива похибка до 20 років."Ми відправляли два фрагменти деревини в Національну академію наук України. Дослідження проводив керівник Київської радіовуглецевої лабораторії науковий співробітникметодом накладання субкалібраційних кривих. Цей метод дає можливість точного визначення віку деревини", — додала директорка музею.Фрагмент човна, занурений у прибережній смузі річки Турія, знайшов вчитель місцевого ліцею. Це трапилося наприкінці березня 2025 року."Весняною порою я люблю прогулюватися біля річки. Одного разу приїхали діти з Луцька, і ми вийшли до Турії. Проходимо понад берегом і бачимо: щось попливло до нас. Підняли його з води, помили. А це був старовинний човен", — сказав Володимир Остапук.Знахідку чоловік вирішив передати для подальших досліджень у Камінь-Каширський краєзнавчий музей. Як зазначила його директорка, довбанки були характерним транспортом краю.“Довбанками користувалися доволі давно, ще навіть на початку ⅩⅩ століття. Наш човен міг слугувати як індивідуальний плавальний засіб, для риболовлі, перевезення вантажів тощо”, — поділилася припущеннями Наталія Пась.Директорка музею зауважила, що команда наразі готує матеріали про судно для наукової конференції в Кракові. Після повного дослідження човен введуть до наукового обігу.У 2015-му влітку на Волині виявили човен-довбанку віком 1229-1256 років. Артефакт знайшли у річці Стир між селами Старосілля та Копилля колишнього Маневицького району. На поверхню з води довбанку витягли у вересні того ж року.Човен має розмір 12 метрів, а важить 2,5 тонни. У 2021 році в добудованому приміщенні Маневицького краєзнавчого музею його оглянули науковці Національної академії наук України. Знахідку назвали унікальною для України пам’яткою стародавнього судноплавства.У 2021 році в добудованому приміщенні Маневицького краєзнавчого музею з ним відкрили виставку. Тоді ж відкрили музей одного експоната "Маневицький човен – моноксил". Об'єкт розмістили в приміщенні площею 16 метрів на 6,5 метрів, де він досі зберігається.

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