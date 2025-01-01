Зупинилося серце керівника оркестру з Луцька

Зупинилося серце керівника оркестру з Луцька
Відійшов у засвіти заслужений працівник культури України, багаторічний керівник духового оркестру Палацу культури міста Луцька Анатолій Вихованець.

Про це у фейсбуці повідомила директорка департаменту культури Луцької міськради Тетяна Гнатів.

«Ще зовсім недавно він стояв за диригентським пультом- впевнений, зосереджений, сповнений натхнення..

На звітному концерті духовий оркестр під його орудою звучав по-особливому -щиро, сильно, з великою любов’ю до музики і глядача. Ми говорили про майбутнє, будували творчі плани, готувалися до осіннього виступу…

Але життя має свої закони. Воно обривається несподівано- навіть для тих, хто, здавалося б, ще вчора творив його красу і гармонію…

Анатолій Андрійович був талановитим диригентом, аранжувальником, педагогом та просто гарною Людиною, Майстром, Учителем, другом…Його талант та відданість музичному мистецтву залишаться назавжди у наших серцях..

Нехай Небеса зустрінуть Його лагідною музикою вічності…» - зазначила Тетяна Гнатів.


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Теги: смерть, Волинь
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