Зупинилося серце керівника оркестру з Луцька

Відійшов у засвіти заслужений працівник культури України, багаторічний керівник духового оркестру Палацу культури міста ЛуцькаПро це у фейсбуці повідомила директорка департаменту культури Луцької міськради«Ще зовсім недавно він стояв за диригентським пультом- впевнений, зосереджений, сповнений натхнення..На звітному концерті духовий оркестр під його орудою звучав по-особливому -щиро, сильно, з великою любов’ю до музики і глядача. Ми говорили про майбутнє, будували творчі плани, готувалися до осіннього виступу…Але життя має свої закони. Воно обривається несподівано- навіть для тих, хто, здавалося б, ще вчора творив його красу і гармонію…Анатолій Андрійович був талановитим диригентом, аранжувальником, педагогом та просто гарною Людиною, Майстром, Учителем, другом…Його талант та відданість музичному мистецтву залишаться назавжди у наших серцях..Нехай Небеса зустрінуть Його лагідною музикою вічності…» - зазначила Тетяна Гнатів.