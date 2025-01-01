Харківська «ждунка» наводила ворожі удари на рідне місто

Харківська «ждунка» наводила ворожі удари на рідне місто
Працівники СБУ затримали агентку російського гру, яка наводила ворожі удари на Харків і чекала на окупацію міста.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відому як гру) у Харкові. Зловмисниця коригувала ракетно-бомбові удари агресора та чекала на окупацію регіону.

Як встановило розслідування, фігуранткою виявилася 46-річна місцева безробітна. У поле зору російської спецслужби жінка потрапила, коли закликала у Телеграм-каналах до штурму та захоплення Харкова.

Після вербування куратор направив агентці перелік локацій, за якими вона мала «перевірити» ймовірне базування Сил оборони.

Для цього фігурантка проходила поблизу визначених об’єктів та вела спостереження за їхніми зовнішніми периметрами.

У разі виявлення там українських захисників, агентка фотографувала потенційну «ціль» з прив’язкою до місцевості та позначала її координати на гугл-картах.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність зловмисниці й затримали її.
Харківська «ждунка» наводила ворожі удари на рідне місто

Також Служба безпеки вжила комплексних заходів для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Поруч ще падали міни. Але всі вийшли живими»: поліцейський з Волині - про евакуацію пораненого побратима
Сьогодні, 11:03
Яка перспектива законопроєкту про демобілізацію: пояснення Стефанчука
Сьогодні, 10:49
Харківська «ждунка» наводила ворожі удари на рідне місто
Сьогодні, 10:30
Келлог планує найближчим часом відвідати Білорусь для зустрічі з Лукашенком, - Reuters
Сьогодні, 10:11
Зупинилося серце керівника оркестру з Луцька
Сьогодні, 10:03
Схожі новини
Зрадники, які навели російські ракети на Миколаїв, «сядуть» на 15 років Зрадники, які навели російські ракети на Миколаїв, «сядуть» на 15 років
16 червня, 12:43
СБУ зловила двох зрадниць на Донеччині СБУ зловила двох зрадниць на Донеччині
16 червня, 10:50
Запобігли теракту у центрі Івано-Франківська: школярка «спалила» ФСБ Запобігли теракту у центрі Івано-Франківська: школярка «спалила» ФСБ
12 червня, 11:43
Командні пункти ЗСУ будував агент фсб, - СБУ Командні пункти ЗСУ будував агент фсб, - СБУ
03 червня, 13:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кількість загиблих унаслідок удару по Києву знову зросла
Сьогодні, 11:20
 0
«Поруч ще падали міни. Але всі вийшли живими»: поліцейський з Волині - про евакуацію пораненого побратима
Сьогодні, 11:03
 0
Яка перспектива законопроєкту про демобілізацію: пояснення Стефанчука
Сьогодні, 10:49
 0
Харківська «ждунка» наводила ворожі удари на рідне місто
Сьогодні, 10:30
 0
Келлог планує найближчим часом відвідати Білорусь для зустрічі з Лукашенком, - Reuters
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8