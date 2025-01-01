Яка перспектива законопроєкту про демобілізацію: пояснення Стефанчука





Про це заявив спікер голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, в інтерв'ю



"Я вже декілька разів відповідав, що такі важливі речі, як демобілізація, без позиції військових український парламент як політичний орган приймати просто не має морального права", - сказав він.



Стефанчук нагадав про те, як рішення про демобілізацію приймалося в Україні в минулому. "Приймалося Центральною Радою. Приймалося в 1918 році, коли Порш, тодішній міністр оборони, вніс цей законопроєкт. І ми дуже добре знаємо, чим все це завершилось в Українській народній республіці", - розповів спікер парламенту.



За його словами, саме тому Верховна Рада дуже обережно підходить до цих питань.



"Але українські військові повинні мати - вони заслужили більше всіх - справедливі правила ротацій, справедливі правила відпусток, справедливі правила соціальної підтримки для них, а в разі загибелі - для близьких і рідних, а які були у них, оце справедливо", - сказав він.



Стефанчук наголосив, що в цих питаннях український парламент прийняв все необхідне законодавство. "Далі я хотів би, щоб ці правила чітко працювали на рівні військових і вищого військового керівництва", - додав він.



Законопроєкт про демобілізацію



Нагадаємо, із закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, виключили демобілізацію військових. У Міноборони повідомляли, що для цього буде розроблений окремий законопроєкт.



У грудні 2024 року в Міноборони заявили, що законопроєкт про демобілізацію майже готовий. Проте реалізувати його неможливо, поки не будуть готові резерви для заміни військових на фронті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада буде обережно підходити до закону про демобілізацію. Його ухвалять тільки після обговорення з військовими перспектив і наслідків цього рішення.Про це заявив спікер голова Верховної Ради, в інтерв'ю РБК-Україна "Я вже декілька разів відповідав, що такі важливі речі, як демобілізація, без позиції військових український парламент як політичний орган приймати просто не має морального права", - сказав він.Стефанчук нагадав про те, як рішення про демобілізацію приймалося в Україні в минулому. "Приймалося Центральною Радою. Приймалося в 1918 році, коли Порш, тодішній міністр оборони, вніс цей законопроєкт. І ми дуже добре знаємо, чим все це завершилось в Українській народній республіці", - розповів спікер парламенту.За його словами, саме тому Верховна Рада дуже обережно підходить до цих питань."Але українські військові повинні мати - вони заслужили більше всіх - справедливі правила ротацій, справедливі правила відпусток, справедливі правила соціальної підтримки для них, а в разі загибелі - для близьких і рідних, а які були у них, оце справедливо", - сказав він.Стефанчук наголосив, що в цих питаннях український парламент прийняв все необхідне законодавство. "Далі я хотів би, щоб ці правила чітко працювали на рівні військових і вищого військового керівництва", - додав він.Нагадаємо, із закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, виключили демобілізацію військових. У Міноборони повідомляли, що для цього буде розроблений окремий законопроєкт.У грудні 2024 року в Міноборони заявили, що законопроєкт про демобілізацію майже готовий. Проте реалізувати його неможливо, поки не будуть готові резерви для заміни військових на фронті.

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