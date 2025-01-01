Кількість загиблих унаслідок удару по Києву знову зросла

загиблих унаслідок російської атаки на столицю України зросла до 24 осіб.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



До 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі - з-під завалів деблокували ще одне тіло



Загалом у столиці після російської атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 постраждали.



Рятувальники другу добу без зупинок працюють на місці трагедії: продовжують розбір завалів і пошук людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількістьна столицю України зросла до 24 осіб.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.До 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі - з-під завалів деблокували ще одне тілоЗагалом у столиці після російської атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 постраждали.Рятувальники другу добу без зупинок працюють на місці трагедії: продовжують розбір завалів і пошук людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію