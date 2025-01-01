Кількість загиблих унаслідок удару по Києву знову зросла
Сьогодні, 11:20
Кількість загиблих унаслідок російської атаки на столицю України зросла до 24 осіб.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
До 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі - з-під завалів деблокували ще одне тіло
Загалом у столиці після російської атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 постраждали.
Рятувальники другу добу без зупинок працюють на місці трагедії: продовжують розбір завалів і пошук людей.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
До 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі - з-під завалів деблокували ще одне тіло
Загалом у столиці після російської атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 постраждали.
Рятувальники другу добу без зупинок працюють на місці трагедії: продовжують розбір завалів і пошук людей.
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