Поліція благає про допомогу у розшуку зниклого волинянина

Поліція благає про допомогу у розшуку зниклого волинянина
На Волині працівники поліції розшукує 43-річного чоловіка, який пішов із дому та не повернувся.

Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.

Працівники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Ковальчука Романа Миколайовича (1 січня 1982 року народження), жителя села Домашів Луцького району.

Розшукуваний 13 червня пішов з дому у невідомому напрямку, місцезнаходження його невідоме.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Прикмети безвісти зниклого: зріст близько 190 см, волосся коротке, русяве, був одягнений у голубу футболку, сіру сорочку, чорні спортивні штани, капці.

«Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити поліцію за номерами: (+380) 50 978 6838 або на лінію 102», - зазначили у поліції.

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Теги: розшук, Волинь
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