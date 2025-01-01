Поліція благає про допомогу у розшуку зниклого волинянина

На Волині працівники поліції розшукує 43-річного чоловіка, який пішов із дому та не повернувся.Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.Працівники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина(1 січня 1982 року народження), жителя села Домашів Луцького району.Розшукуваний 13 червня пішов з дому у невідомому напрямку, місцезнаходження його невідоме.Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.Прикмети безвісти зниклого: зріст близько 190 см, волосся коротке, русяве, був одягнений у голубу футболку, сіру сорочку, чорні спортивні штани, капці.«Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити поліцію за номерами: (+380) 50 978 6838 або на лінію 102», - зазначили у поліції.