Аварія в Луцьку: дитина на самокаті врізалася в автівку





Про це повідомляють



Зі слів очевидців, дитина отримала тілесні ушкодження. На місці події працювали медики, слідчо-оперативна група та патрульна поліція.



Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці встановили, що дівчинка на самокаті в'їхала у автомобіль. Дитина отримала легкі тілесні ушкодження.



У пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що виклик до швидкої надійшов о 20:11.



У 5-річної дівчинки діагностували струс головного мозку та забої. Дитину доправили для огляду у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 17 червня, ввечері у Луцьку на проспекті Президента Грушевського.Про це повідомляють Волинські новини Зі слів очевидців, дитина отримала тілесні ушкодження. На місці події працювали медики, слідчо-оперативна група та патрульна поліція.Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці встановили, щов'їхала у автомобіль. Дитина отримала легкі тілесні ушкодження.У пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що виклик до швидкої надійшов о 20:11.У 5-річної дівчинки діагностували струс головного мозку та забої. Дитину доправили для огляду у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію