Аварія в Луцьку: дитина на самокаті врізалася в автівку

Аварія в Луцьку: дитина на самокаті врізалася в автівку
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 17 червня, ввечері у Луцьку на проспекті Президента Грушевського.

Про це повідомляють Волинські новини.

Зі слів очевидців, дитина отримала тілесні ушкодження. На місці події працювали медики, слідчо-оперативна група та патрульна поліція.

Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці встановили, що дівчинка на самокаті в'їхала у автомобіль. Дитина отримала легкі тілесні ушкодження.

У пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що виклик до швидкої надійшов о 20:11.

У 5-річної дівчинки діагностували струс головного мозку та забої. Дитину доправили для огляду у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню.

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Теги: ДТП, Луцьк
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