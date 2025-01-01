Аварія в Луцьку: дитина на самокаті врізалася в автівку
Сьогодні, 12:09
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 17 червня, ввечері у Луцьку на проспекті Президента Грушевського.
Про це повідомляють Волинські новини.
Зі слів очевидців, дитина отримала тілесні ушкодження. На місці події працювали медики, слідчо-оперативна група та патрульна поліція.
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці встановили, що дівчинка на самокаті в'їхала у автомобіль. Дитина отримала легкі тілесні ушкодження.
У пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що виклик до швидкої надійшов о 20:11.
У 5-річної дівчинки діагностували струс головного мозку та забої. Дитину доправили для огляду у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню.
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Про це повідомляють Волинські новини.
Зі слів очевидців, дитина отримала тілесні ушкодження. На місці події працювали медики, слідчо-оперативна група та патрульна поліція.
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці встановили, що дівчинка на самокаті в'їхала у автомобіль. Дитина отримала легкі тілесні ушкодження.
У пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що виклик до швидкої надійшов о 20:11.
У 5-річної дівчинки діагностували струс головного мозку та забої. Дитину доправили для огляду у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню.
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