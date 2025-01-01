У Луцьку 17 квартир визнали непридатними для проживання після атаки росії





Відповідне рішення ухвали під час засідання виконавчого комітету 18 червня, повідомили у Луцькій міській раді, пише



Згідно з рішенням виконкому будинки на вулицях Івана Кожедуба, 26, 24 (16 квартир) та одна квартира на вулиці Стрілецька, 65 визнані непридатними для проживання та внесені до переліку.



Виплату матеріальної допомоги здійснюватимуть з бюджету Луцької міської територіальної громади. На це під час останньої сесії виділили 30 мільйонів гривень.



Станом на 12 червня від жителів Луцької громади до департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 200 звернень на компенсацію за пошкоджене майно внаслідок атаки РФ.



Куди звертатися власникам пошкодженого майна



Центр надання адміністративних послуг міста Луцька опублікував алгоритм дій для жителів громади для отримання відшкодування у випадку, якщо житло чи інше майно було пошкоджене внаслідок атак Росії на місто. Власникам житла потрібно:



Подати особисто або через уповноважену особу заяву до ЦНАПу міста Луцька (вулиця Лесі Українки, 35, контактні телефони: 066 158 03 33, 0800101580) та оформити заяву на компенсацію.



Дочекатися рішення комісії. Спецкомісія Луцької міськради проведе обстеження пошкоджень, складе акт та затвердить його. Про час візиту комісії вас обов'язково повідомлять телефоном.



Зібрати та подати пакет документів. Після візиту комісії необхідно принести до департаменту житлово-комунального господарства міської ради на вулиці Богдана Хмельницького, 40а (кабінети 304, 305, 312) такий перелік документів: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (код), свідоцтво про право власності, технічний паспорт квартири/будинку, роздруковані фотографії пошкоджень.



У ЦНАПі зазначили, що є два варіанти відшкодування збитків, а саме:



1. Самостійне усунення пошкоджень. Якщо власник житла/майна відремонтує все самостійно та надасть підтверджуючі документи комісії. Після розгляду та у випадку погодження відшкодування виплатять.



2. Відновлення за рахунок міського бюджету. Міська влада самостійно організує ремонтні роботи за кошти з міського бюджету.



Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня



У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.



Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканцям будинків, які постраждали від ракетного удару РФ 6 червня, спростили механізм отримання грошової допомоги. Також доповнили перелік пошкоджених та зруйнованих будинків.Відповідне рішення ухвали під час засідання виконавчого комітету 18 червня, повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне Згідно з рішенням виконкому будинки на вулицях Івана Кожедуба, 26, 24 (16 квартир) та одна квартира на вулиці Стрілецька, 65 визнані непридатними для проживання та внесені до переліку.Виплату матеріальної допомоги здійснюватимуть з бюджету Луцької міської територіальної громади. На це під час останньої сесії виділили 30 мільйонів гривень.Станом на 12 червня від жителів Луцької громади до департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 200 звернень на компенсацію за пошкоджене майно внаслідок атаки РФ.Центр надання адміністративних послуг міста Луцька опублікував алгоритм дій для жителів громади для отримання відшкодування у випадку, якщо житло чи інше майно було пошкоджене внаслідок атак Росії на місто. Власникам житла потрібно:Подати особисто або через уповноважену особу заяву до ЦНАПу міста Луцька (вулиця Лесі Українки, 35, контактні телефони: 066 158 03 33, 0800101580) та оформити заяву на компенсацію. Графік роботи та інші деталі тут Дочекатися рішення комісії. Спецкомісія Луцької міськради проведе обстеження пошкоджень, складе акт та затвердить його. Про час візиту комісії вас обов'язково повідомлять телефоном.Зібрати та подати пакет документів. Після візиту комісії необхідно принести до департаменту житлово-комунального господарства міської ради на вулиці Богдана Хмельницького, 40а (кабінети 304, 305, 312) такий перелік документів: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (код), свідоцтво про право власності, технічний паспорт квартири/будинку, роздруковані фотографії пошкоджень.1. Самостійне усунення пошкоджень. Якщо власник житла/майна відремонтує все самостійно та надасть підтверджуючі документи комісії. Після розгляду та у випадку погодження відшкодування виплатять.2. Відновлення за рахунок міського бюджету. Міська влада самостійно організує ремонтні роботи за кошти з міського бюджету.У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.

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