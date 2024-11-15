Волинянка за 25 тисяч доларів обіцяла зняття з військового обліку та виїзд за кордон

Волинянка за 25 тис доларів США обіцяла зняття з військового обліку та виїзд за кордон.Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону.За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 40-річній жительці Волині за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).За даними слідства, підозрювана підшукувала військовозобов’язаних чоловіків, які не мають права на безперешкодний виїзд за межі країни під час війни. За 25 тис доларів США вона обіцяла допомогти зняти з військового обліку на підставі фіктивних документів із діагнозами про непридатність до служби в армії.Під час отримання частини коштів правоохоронці затримали жінку у порядку ст. 208 КПК України. Наразі їй обрано запобіжний захід. Триває встановлення всіх осіб, причетних до протизаконної схеми осіб.