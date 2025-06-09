Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Олександром Лижнюком

Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Олександром Лижнюком
У Луцькій громаді попрощалися із захисником України Олександром Лижнюком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу Олександра Лижнюка, який віддав своє життя у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 18 червня, військовослужбовця відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

Лижнюк Олександр Миколайович народився 17 грудня 1979 року. Був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-санітара 2-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону.

Солдат Лижнюк Олександр Миколайович загинув 09.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Стецьківка Сумської області.

Після завершення богослужіння труну з тілом загиблого пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Олександром Лижнюком
Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Олександром Лижнюком
Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Олександром Лижнюком
Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Олександром Лижнюком

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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