Загинув на Сумщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Олександром Лижнюком

У Луцькій громаді попрощалися із захисником УкраїниПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу Олександра Лижнюка, який віддав своє життя у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 18 червня, військовослужбовця відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Лижнюк Олександр Миколайович народився 17 грудня 1979 року. Був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-санітара 2-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону.Солдат Лижнюк Олександр Миколайович загинув 09.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Стецьківка Сумської області.Після завершення богослужіння труну з тілом загиблого пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.