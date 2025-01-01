Відразу у шести регіонах викрили масштабні схеми для ухилянтів

Поліцейські викрили корупційні схемив шести регіонах України. Суми хабарів сягали 25 000 доларів з особи.Затримання проведені у Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Харківській, Вінницькій та Львівській областях. Серед фігурантів — керівник юридичної компанії, керівник благодійного фонду та особи, що мали вплив на службовців ТЦК та працівників ВЛК, повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.Правоохоронці задокументували факти незаконної діяльності, яка сприяла незаконному виїзду за кордон — вартість таких послуг коштувала «клієнтам» від 2 000 до 25 000 доларів з кожного. Загалом фігуранти планували отримати щонайменше 120 000 доларів. Організаторів «схем» ухилення від призову затримано в процесуальному порядку.Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями проводять системні та комплексні заходи для виявлення для ліквідації масштабних злочинних схем, пов’язаних з ухиленням чоловіками призовного віку від військової служби в Збройних силах України.У Тернопільській області викрито «схему», яку організував керівник юридичної компанії. Маючи звʼязки зі службовцями місцевого ТЦК та СП, чоловік організував так званий «сервіс» оновлення даних військовозобов’язаних без вручення повісток. Сприяння у вирішенні даного питання фігурант оцінював у 2 000 доларів. Зловмисника затримали під час отримання частини від обумовленої суми — 600 доларів.В Одесі дві жінки вимагали від військовослужбовця ЗСУ 14 000 доларів за визнання його непридатним до служби, оформлення 2 групи інвалідності та подальшого звільнення за станом здоровʼя. Це питання вони мали вирішити шляхом впливу на службових осіб військово-лікарських комісій. Так, одну з фігуранток затримано на «гарячому» під час одержання всієї суми.На Закарпатті місцевий мешканець за 13 000 доларів обіцяв доправити особу до Румунії, а у Вінницькій області правоохоронці затримали переправників з групою «туристів» з 6 військовозобов’язаних, які мали у гідрокостюмах та на човні через Дністер дістатися на інший бік кордону. Вартість такого «переходу» від 8 000 до 11 000 доларів.У Львові за 25 000 доларів жінка організувала «схему» незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон за допомогою підроблених документів про непридатність до служби. Фігурантку затримали після одержання завдатку — 12 500 доларів.У Харкові керівник благодійного фонду за 7 000 доларів обіцяв вирішити питання щодо відстрочки, посилаючись на свої зв’язки в ТЦК та СП.Організаторів корупційних схем ухилення від мобілізації затримано, їхні дії кваліфікуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:- ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом);- ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).На їх «клієнтів» складені адміністративні протоколи. Тривають подальші заходи з метою притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем.Заходи з викриття проводили оперативники УСР в Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Вінницький, Харківській та Львівській областях спільно зі слідчими слідчих управлінь регіональних ГУНП, працівниками 7-го прикордонного Карпатського загону (м. Львів), 27-го прикордонного загону ім. Героїв Карпатської Січі, 24-го прикордонного загону Державної прикордонної служби за процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури, Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Тернопільської та Львівської спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону, а також обласних прокуратур.