Луцька блогерка Анна Данильчук допомогла зібрати кошти на три автівки для ЗСУ: усі донатори — іноземці

Анна Данильчук з початку повномасштабного вторгнення веде англомовний



Зараз на її каналі — 335 тисяч підписників, більшість із яких — іноземці: громадяни США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії країн Скандинавії та інших держав.



Нещодавно завдяки своїй аудиторії Анна допомогла зібрала 84 тисячі євро на потреби Збройних сил України. Усі внески надійшли від глядачів з-за кордону.



У коментарі для ВолиньPost блогерка поділилася, як їй вдалося це реалізувати.



«Є дуже гарна іноземна волонтерська ініціатива





Збір коштів «Help99» реалізовує через співпрацю з популярними особами, серед яких — блогери. Завдяки їхнім платформам інформація швидко поширюється серед іноземної аудиторії. Анна Данильчук стала однією з таких інфлюєнсерів.



«Я розповідаю про збір коштів на своєму каналі, а мої підписники донатять кошти. Тобто я приводжу людей, які хочуть допомогти й пожертвувати гроші. Далі, всіма іншими процесами займається організація», — каже вона.



Це вже п’ята співпраця Анни Данильчук з «Help99». Під час останньої кампанії їй вдалося залучити 84 тисячі євро. На ці кошти придбали три автівки, дрони та «мавіки» для підрозділів Збройних сил України. Допомогу спрямували 13-му десантно-штурмовому батальйону 95-ї бригади, 33-й окремій механізованій бригаді, батальйону забезпечення десантних військ 82-ї десантно-штурмової бригади та 14-му полку.



Передача техніки відбулася у понеділок, 16 червня, в Києві — біля підніжжя монумента «Батьківщина-Мати».





Одним із тих, хто отримав автомобіль, став волинянин Олег Собуцький із Боратинської громади. Ми вже розповідали про його



«Дали хорошу машину. До машини одразу запасна гума болотяна. Два РЕБа. Та й загалом, дуже приємні люди: зустріли, розказали, показали, поспілкувалися. А найголовніше — домовилися про подальшу співпрацю», — говорить військовий.



Анна Данильчук, тим часом також має намір продовжувати активну співпрацю з «Help99», аби ще ефективніше допомагати українським захисникам.



Анна Данильчук з Олегом Собуцьким

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанказ початку повномасштабного вторгнення веде англомовний ютуб-канал «Anna From Ukraine». У своїх відео вона ділиться новинами з України, показує війну очима українки , розповідає про щоденну реальність життя в такі нелегкі часи.Зараз на її каналі — 335 тисяч підписників, більшість із яких — іноземці: громадяни США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії країн Скандинавії та інших держав.Нещодавно завдяки своїй аудиторії Анна допомогла зібрала 84 тисячі євро на потреби Збройних сил України. Усі внески надійшли від глядачів з-за кордону.У коментарі дляблогерка поділилася, як їй вдалося це реалізувати.«Є дуже гарна іноземна волонтерська ініціатива «Help99» . Це проєкт, який з початку повномасштабної війни, будучи на прямому контакті з українськими Збройними силами, намагається забезпечити їх необхідним. Вони дуже гарно переобладнують авто відповідно до потреб та замовлень наших військових, і пізніше великим конвоєм приганяють в Україну. За весь час організація зібрала 14,5 мільйонів євро, привезла 658 різних машин, понад пів тисячі Mavic, близько 2 тисячі FPV, — розповідає Анна Данильчук.Збір коштів «Help99» реалізовує через співпрацю з популярними особами, серед яких — блогери. Завдяки їхнім платформам інформація швидко поширюється серед іноземної аудиторії. Анна Данильчук стала однією з таких інфлюєнсерів.«Я розповідаю про збір коштів на своєму каналі, а мої підписники донатять кошти. Тобто я приводжу людей, які хочуть допомогти й пожертвувати гроші. Далі, всіма іншими процесами займається організація», — каже вона.Це вже п’ята співпраця Анни Данильчук з «Help99». Під час останньої кампанії їй вдалося залучити 84 тисячі євро. На ці кошти придбали три автівки, дрони та «мавіки» для підрозділів Збройних сил України. Допомогу спрямували 13-му десантно-штурмовому батальйону 95-ї бригади, 33-й окремій механізованій бригаді, батальйону забезпечення десантних військ 82-ї десантно-штурмової бригади та 14-му полку.Передача техніки відбулася у понеділок, 16 червня, в Києві — біля підніжжя монумента «Батьківщина-Мати».Одним із тих, хто отримав автомобіль, став волиняниніз Боратинської громади. Ми вже розповідали про його службу на фронті . Попри те, що хлопцеві ще немає 25-ти, він уже обіймає посаду головного сержанта, має низку високих відзнак та нагород.«Дали хорошу машину. До машини одразу запасна гума болотяна. Два РЕБа. Та й загалом, дуже приємні люди: зустріли, розказали, показали, поспілкувалися. А найголовніше — домовилися про подальшу співпрацю», — говорить військовий.Анна Данильчук, тим часом також має намір продовжувати активну співпрацю з «Help99», аби ще ефективніше допомагати українським захисникам.

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