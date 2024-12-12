Двоє братів з Волині хотіли переправити ухилянта до Білорусі, «підкупивши» прикордонника за 1500 доларів

На Волині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення осіб через держкордон України.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Незаконну діяльність організували двоє братів із Ратнівщини. Нині вони затримані у процесуальному порядку.Ділків викрили працівники слідчого управління поліції області спільно із прикордонниками, оперативниками УСР та співробітниками СБУ за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.Зловмисники, за грошову винагороду, намагалися незаконно переправити до республіки білорусь поза офіційним пунктом пропуску військовозобов’язаного 25-річного жителя Камінь-Каширського району.За це чоловіки надали прикордоннику 1500 доларів США. Їх упіймали на «гарячому».Під час затримання зловмисники вчинили опір правоохоронцям та нанесли тілесні ушкодження двом прикордонникам.Обох правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 3 ст. 369 (Надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Зловмисникам, за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, повідомлено про підозри в інкримінованих злочинах та обрано запобіжний захід.Досудове розслідування триває.