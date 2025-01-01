Росія передала Україні 6060 тіл загиблих, їх ідентифікація триватиме рік, - МВС





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Він зауважив, що загалом російська сторона передала 6060 тіл.



"Я можу лише приблизно оцінити ситуацію, адже аналіз ще триває – в якому стані перебувають останки та скільки їх насправді міститься в пакетах, які нам передала російська сторона. Але, за найскромнішими попередніми оцінками наших фахівців, на ідентифікацію цих приблизно 6 тис. тіл знадобиться щонайменше 13-14 місяців", – сказав Клименко.



Він зазначив, що цей термін – це мінімальний час, необхідний для повної ідентифікації.



Клименко наголосив, що всі відповідні служби – судово-медична експертиза, експертні підрозділи, слідчі – працюють у три зміни, аби якомога швидше виконати цю роботу.



16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема - військовослужбовцям. Таким чином, Україна повернула 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.



При цьому Росія навмисне ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих, повертаючи їх в понівеченому стані, а під час останніх репатріацій Україні передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повна ідентифікація близько 6 тис. тіл загиблих захисників, які були передані російською стороною в рамках Стамбульських домовленостей, може тривати щонайменше 13-14 місяців.Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ.Він зауважив, що загалом російська сторона передала 6060 тіл."Я можу лише приблизно оцінити ситуацію, адже аналіз ще триває – в якому стані перебувають останки та скільки їх насправді міститься в пакетах, які нам передала російська сторона. Але, за найскромнішими попередніми оцінками наших фахівців, на ідентифікацію цих приблизно 6 тис. тіл знадобиться щонайменше 13-14 місяців", – сказав Клименко.Він зазначив, що цей термін – це мінімальний час, необхідний для повної ідентифікації.Клименко наголосив, що всі відповідні служби – судово-медична експертиза, експертні підрозділи, слідчі – працюють у три зміни, аби якомога швидше виконати цю роботу.16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема - військовослужбовцям. Таким чином, Україна повернула 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.При цьому Росія навмисне ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих, повертаючи їх в понівеченому стані, а під час останніх репатріацій Україні передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців.

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