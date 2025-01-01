Загиблим хлопцем, якого батьки чекали на руїнах будинку в Києві, виявився 31-річний студент

Дмитро Ісаєнко. Саме його батьки весь день чекали на його порятунок.



Про це повідомили в навчальному закладі, пише



«Це хлопець, за долею якого стежила вся країна. Той, чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили… Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії…» — йдеться в дописі.



Дмитро Ісаєнко навчався на 1 курсі магістратури за спеціальністю фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація).



У навчальному закладі зазначили, що Дмитро «був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною».



Що відомо про нічну атаку на Київ?



У ніч проти 17 червня російські війська масовано атакували Київ та інші регіони України. Загалом окупанти випустили 440 дронів та 32 ракети. У Києві росіяни поцілили, зокрема, по житлових будинках у Солом’янському, Дарницькому та Шевченківському районах.



У Солом’янському районі російська балістична ракета поцілила в багатоповерхівку. Вона зайшла настільки глибоко, що провалила навіть бетонні перекриття в підвал.



Поки надзвичайники займалися розбором завалів, на подвір’ї будинку журналісти помітили подружжя, яке очікувало на порятунок сина.



Згодом у соцмережах писали, що чоловіка вдалося врятувати, однак ця інформація не підтвердилася. Пізніше того самого дня його тіло дістали рятувальники.



Рятувальні роботи у столиці тривають і донині. Станом на ранок 18 червня відомо про 26 загиблих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок російської атаки на Київ 17 червня загинув 31-річний студент університету Драгоманова. Саме його батьки весь день чекали на його порятунок.Про це повідомили в навчальному закладі, пише Громадське «Це хлопець, за долею якого стежила вся країна. Той, чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили… Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії…» — йдеться в дописі.Дмитро Ісаєнко навчався на 1 курсі магістратури за спеціальністю фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація).У навчальному закладі зазначили, що Дмитро «був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною».У ніч проти 17 червня російські війська масовано атакували Київ та інші регіони України. Загалом окупанти випустили 440 дронів та 32 ракети. У Києві росіяни поцілили, зокрема, по житлових будинках у Солом’янському, Дарницькому та Шевченківському районах.У Солом’янському районі російська балістична ракета поцілила в багатоповерхівку. Вона зайшла настільки глибоко, що провалила навіть бетонні перекриття в підвал.Поки надзвичайники займалися розбором завалів, на подвір’ї будинку журналісти помітили подружжя, яке очікувало на порятунок сина.Згодом у соцмережах писали, що чоловіка вдалося врятувати, однак ця інформація не підтвердилася. Пізніше того самого дня його тіло дістали рятувальники.Рятувальні роботи у столиці тривають і донині. Станом на ранок 18 червня відомо про 26 загиблих.

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