Загиблим хлопцем, якого батьки чекали на руїнах будинку в Києві, виявився 31-річний студент

Загиблим хлопцем, якого батьки чекали на руїнах будинку в Києві, виявився 31-річний студент
Внаслідок російської атаки на Київ 17 червня загинув 31-річний студент університету Драгоманова Дмитро Ісаєнко. Саме його батьки весь день чекали на його порятунок.

Про це повідомили в навчальному закладі, пише Громадське.

«Це хлопець, за долею якого стежила вся країна. Той, чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили… Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії…» — йдеться в дописі.

Дмитро Ісаєнко навчався на 1 курсі магістратури за спеціальністю фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація).

У навчальному закладі зазначили, що Дмитро «був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною».

Що відомо про нічну атаку на Київ?

У ніч проти 17 червня російські війська масовано атакували Київ та інші регіони України. Загалом окупанти випустили 440 дронів та 32 ракети. У Києві росіяни поцілили, зокрема, по житлових будинках у Солом’янському, Дарницькому та Шевченківському районах.

У Солом’янському районі російська балістична ракета поцілила в багатоповерхівку. Вона зайшла настільки глибоко, що провалила навіть бетонні перекриття в підвал.

Поки надзвичайники займалися розбором завалів, на подвір’ї будинку журналісти помітили подружжя, яке очікувало на порятунок сина.

Згодом у соцмережах писали, що чоловіка вдалося врятувати, однак ця інформація не підтвердилася. Пізніше того самого дня його тіло дістали рятувальники.

Рятувальні роботи у столиці тривають і донині. Станом на ранок 18 червня відомо про 26 загиблих.

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Теги: Росія, війна
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