Завтра у Гаразджі прощатимуться з Героєм Віталієм Півчуком, який поклав своє життя за Україну

Завтра у Гаразджі прощатимуться з Героєм Віталієм Півчуком, який поклав своє життя за Україну
19 червня у Луцькій громаді відбудеться прощання з військовослужбовцем Віталієм Півчуком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У четвер, 19 червня, об 11 годині у церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Гаразджа відбудеться прощання з військовослужбовцем Півчуком Віталієм Ярославовичем (27.06.1982 року народження), який помер 14 червня, перебуваючи у стаціонарному відділенні Військово-медичного клінічного центру Північного регіону м. Харків, від поранення, отриманого 11 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Строївка Харківської області.

Поховають захисника на кладовищі села Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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