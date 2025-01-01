Завтра у Гаразджі прощатимуться з Героєм Віталієм Півчуком, який поклав своє життя за Україну

Віталієм Півчуком.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У четвер, 19 червня, об 11 годині у церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Гаразджа відбудеться прощання з військовослужбовцем Півчуком Віталієм Ярославовичем (27.06.1982 року народження), який помер 14 червня, перебуваючи у стаціонарному відділенні Військово-медичного клінічного центру Північного регіону м. Харків, від поранення, отриманого 11 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Строївка Харківської області.



Поховають захисника на кладовищі села Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 червня у Луцькій громаді відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у Луцькій міській раді.У четвер, 19 червня, об 11 годині у церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Гаразджа відбудеться прощання з військовослужбовцем Півчуком Віталієм Ярославовичем (27.06.1982 року народження), який помер 14 червня, перебуваючи у стаціонарному відділенні Військово-медичного клінічного центру Північного регіону м. Харків, від поранення, отриманого 11 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Строївка Харківської області.Поховають захисника на кладовищі села Гаразджа.

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