Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю з Одеси
Сьогодні, 16:10
Волинські правоохоронці затримали одесита за підозрою у збуті зброї.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зловмисника викрили оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно з працівниками Ковельського РУП та УСБУ у Волинській області, за техпідтримки відділу кримінального аналізу.
Зброю 47-річний чоловік збував через інтернет. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували три таких факти.
17 червня, за силової підтримки кордівців, за місцем проживання фігуранта в Одесі провели обшук, під час якого вилучили гвинтівку «Мосіна», кулемет «MG-3», понад 60 набоїв калібру 7,62 мм, штик-ніж, елементи та механізми до вогнепальної зброї, гроші від збуту зброї та інші речові докази.
Усе направили на дослідження.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, далі обиратиметься запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За вчинене чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Триває розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зловмисника викрили оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно з працівниками Ковельського РУП та УСБУ у Волинській області, за техпідтримки відділу кримінального аналізу.
Зброю 47-річний чоловік збував через інтернет. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували три таких факти.
17 червня, за силової підтримки кордівців, за місцем проживання фігуранта в Одесі провели обшук, під час якого вилучили гвинтівку «Мосіна», кулемет «MG-3», понад 60 набоїв калібру 7,62 мм, штик-ніж, елементи та механізми до вогнепальної зброї, гроші від збуту зброї та інші речові докази.
Усе направили на дослідження.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, далі обиратиметься запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За вчинене чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Триває розслідування.
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