Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю з Одеси

Волинські правоохоронці затримали одесита за підозрою у збуті зброї.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зловмисника викрили оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно з працівниками Ковельського РУП та УСБУ у Волинській області, за техпідтримки відділу кримінального аналізу.Зброю 47-річний чоловік збував через інтернет. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували три таких факти.17 червня, за силової підтримки кордівців, за місцем проживання фігуранта в Одесі провели обшук, під час якого вилучили гвинтівку «Мосіна», кулемет «MG-3», понад 60 набоїв калібру 7,62 мм, штик-ніж, елементи та механізми до вогнепальної зброї, гроші від збуту зброї та інші речові докази.Усе направили на дослідження.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, далі обиратиметься запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.За вчинене чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Триває розслідування.