У Луцьку водій авто зіткнувся з локомотивом

У Луцьку водій авто зіткнувся з локомотивом
У Луцьку сталася ДТП на залізничному переїзді.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Учора ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Наливайка.

З'ясувалося, що водій, керуючи автомобілем Renault, виїхав на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора, внаслідок чого відбулося зіткнення з маневровим локомотивом", - йдеться в повідомленні.

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
У Луцьку водій авто зіткнувся з локомотивом
У Луцьку водій авто зіткнувся з локомотивом

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Теги: Луцьк, ДТП
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