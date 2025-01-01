У Луцьку водій авто зіткнувся з локомотивом





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



"Учора ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Наливайка.



З'ясувалося, що водій, керуючи автомобілем Renault, виїхав на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора, внаслідок чого відбулося зіткнення з маневровим локомотивом", - йдеться в повідомленні.



На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сталася ДТП на залізничному переїзді.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Учора ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Наливайка.З'ясувалося, що водій, керуючи автомобілем Renault, виїхав на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора, внаслідок чого відбулося зіткнення з маневровим локомотивом", - йдеться в повідомленні.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію