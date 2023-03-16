Європарламент продовжив «транспортний безвіз» із Україною до 2025 року





Про це повідомляється на сайті Європейського парламенту, пише



Продовження угоди підтримали 488 європейських депутатів. Водночас 137 — виступили проти, а ще 34 — утрималися.



Зазначається, що оновлена ​​угода вимагає від українських водіїв мати з собою документи, що дозволяють міжнародні перевезення. Вони також повинні розмістити на лобовому склі наклейку, яка підтверджує, що їхня діяльність підпадає під дію угоди.



Крім того, угода містить запобіжний пункт, що дозволяє її призупиняти в певному географічному районі в разі суттєвих збоїв на місцевому ринку автоперевезень.



Це вже вчетверте ЄС продовжує для України «транспортний безвіз». Тепер, коли Європарламент дав свою згоду, документ передадуть до Ради ЄС для остаточного затвердження.



Нагадаємо, угода дає можливість українським компаніям транспортувати товари в Європу без спеціальних дозволів. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснював, що це економить гроші та час, а також розширює доступ українських товарів до європейських ринків.



Що за «транспортний безвіз»?



У червні 2022 року Україна підписала з ЄС угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, відому також як «транспортний безвіз».



«Шляхи солідарності» між Україною та ЄС створили як альтернативу портам Чорного моря, які блокувала росія. Угода дозволила перевозити життєво важливі вантажі в Україну, зокрема пальне й гуманітарну допомогу, одночасно допомагаючи українським товарам, як-от зерну, руді, сталі й супутнім товарам, діставатися до ЄС та решти світу.



На практиці угода означала, що ЄС визнаватиме українські водійські права, а українським перевізникам більше не потрібні будуть дозволи для в’їзду на територію блоку. Ця проблема раніше гальмувала українські експортні можливості.



Разом зі скасуванням мит і тарифів на українські товари угода дала українському бізнесу економію в десятки мільйонів доларів та відкрила для української продукції нові можливості на європейських ринках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський парламент схвалив продовження до кінця 2025 року угоди про спрощені автомобільні перевезення між Європейським Союзом та Україною.Про це повідомляється на сайті Європейського парламенту, пише Громадське Продовження угоди підтримали 488 європейських депутатів. Водночас 137 — виступили проти, а ще 34 — утрималися.Зазначається, що оновлена ​​угода вимагає від українських водіїв мати з собою документи, що дозволяють міжнародні перевезення. Вони також повинні розмістити на лобовому склі наклейку, яка підтверджує, що їхня діяльність підпадає під дію угоди.Крім того, угода містить запобіжний пункт, що дозволяє її призупиняти в певному географічному районі в разі суттєвих збоїв на місцевому ринку автоперевезень.Це вже вчетверте ЄС продовжує для України «транспортний безвіз». Тепер, коли Європарламент дав свою згоду, документ передадуть до Ради ЄС для остаточного затвердження.Нагадаємо, угода дає можливість українським компаніям транспортувати товари в Європу без спеціальних дозволів. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснював, що це економить гроші та час, а також розширює доступ українських товарів до європейських ринків.У червні 2022 року Україна підписала з ЄС угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, відому також як «транспортний безвіз».«Шляхи солідарності» між Україною та ЄС створили як альтернативу портам Чорного моря, які блокувала росія. Угода дозволила перевозити життєво важливі вантажі в Україну, зокрема пальне й гуманітарну допомогу, одночасно допомагаючи українським товарам, як-от зерну, руді, сталі й супутнім товарам, діставатися до ЄС та решти світу.На практиці угода означала, що ЄС визнаватиме українські водійські права, а українським перевізникам більше не потрібні будуть дозволи для в’їзду на територію блоку. Ця проблема раніше гальмувала українські експортні можливості.Разом зі скасуванням мит і тарифів на українські товари угода дала українському бізнесу економію в десятки мільйонів доларів та відкрила для української продукції нові можливості на європейських ринках.

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