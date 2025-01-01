СБУ оголосила в розшук російського співака Лепса

СБУ оголосила в розшук російського співака Лепса
Українські правоохоронці оголосили в розшук російського співака Григорія Лепса. Він підтримує війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ.

Дані Лепса (справжнє ім'я Григорій Лепсверідзе) з'явилися у категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування" на сайті МВС.

Дата зникнення зазначена 4 березня 2025 року, яка збігається з періодом, коли СБУ оголосила Лепсу підозру.

Справа Лепса

У березні 2025 року СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку Григорію Лепсу за двома статтями ККУ - за фінансування окупантів та виправдовування збройної агресії проти України.

За даними слідства, ще влітку 2023 року Григорій Лепсверідзе пообіцяв платити по мільйону російських рублів (приблизно 460 тисяч гривень) за кожен знищений танк ЗСУ.

Крім того, він передавав російським загарбникам бронежилети, одяг та харчові продукти, про що розповідає в інтерв'ю російським пропагандистам.

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Теги: Росія, війна
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