Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°
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