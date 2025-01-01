Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 19 червня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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