Скільки цьогоріч коштує відпочинок на Шацьких озерах





Як зараз справи з туристами на Шацьких озерах і на які ціни орієнтуватися цього року, пише



Скільки коштує житло

Ціни тримають на торішньому рівні як на державних базах, так і в приватних готелях або котеджах. Якщо це котедж – господарі просять у середньому 400-500 гривень з особи, але готові до торгу. Є варіанти дорожчі, є дешевші.



Кімната у приватників дешевша, якщо влаштовують скромні умови, то можна і за 200-300 торгуватися. Залежить, на скільки приїжджати і якою компанією.



Якщо готель чи державна база відпочинку – від 1200 звичайний номер, 1600-2300 – за двокімнатний, у якому можуть розміститися чотири особи.



Будиночки на шість-вісім осіб – від 3500. Поруч з озером, зрозуміло, житло дорожче. Ціна в 50 метрах від води може бути вдвічі вищою, ніж у котеджах або на базах, до яких від пляжу доведеться «тупотіти» кілометр.



Продукти краще везти із собою



«Харчування, щоправда, подорожчало: якщо замовляти на кухні на базах – то менш як 600 гривень із людини за триразове навряд чи вийде. У приватників теж тепер дорожче. Та скрізь ціни на продукти зросли, у нас також. Можна готувати й самому – майже скрізь є кухня, мангали», – розповідають власники будинків.



У магазинах біля Шацьких озер, до речі, також ціни вищі, тож краще з продуктами розв'язати питання дорогою на відпочинок: закупитись у магазинах та готувати самому. Холодильники є майже скрізь, як і можливість приготувати обід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шацькі озера – популярний туристичний напрямок в Україні, який щороку приваблює відпочивальників не лише з різних регіонів країни, а й з-за кордону. Завдяки близькості до кордонів із Польщею та Білоруссю, тут часто можна зустріти іноземців.Як зараз справи з туристами на Шацьких озерах і на які ціни орієнтуватися цього року, пише «Коротко про» Скільки коштує житлоЦіни тримають на торішньому рівні як на державних базах, так і в приватних готелях або котеджах. Якщо це котедж – господарі просять у середньому 400-500 гривень з особи, але готові до торгу. Є варіанти дорожчі, є дешевші.Кімната у приватників дешевша, якщо влаштовують скромні умови, то можна і за 200-300 торгуватися. Залежить, на скільки приїжджати і якою компанією.Якщо готель чи державна база відпочинку – від 1200 звичайний номер, 1600-2300 – за двокімнатний, у якому можуть розміститися чотири особи.Будиночки на шість-вісім осіб – від 3500. Поруч з озером, зрозуміло, житло дорожче. Ціна в 50 метрах від води може бути вдвічі вищою, ніж у котеджах або на базах, до яких від пляжу доведеться «тупотіти» кілометр.«Харчування, щоправда, подорожчало: якщо замовляти на кухні на базах – то менш як 600 гривень із людини за триразове навряд чи вийде. У приватників теж тепер дорожче. Та скрізь ціни на продукти зросли, у нас також. Можна готувати й самому – майже скрізь є кухня, мангали», – розповідають власники будинків.У магазинах біля Шацьких озер, до речі, також ціни вищі, тож краще з продуктами розв'язати питання дорогою на відпочинок: закупитись у магазинах та готувати самому. Холодильники є майже скрізь, як і можливість приготувати обід.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію