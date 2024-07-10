Скільки цьогоріч коштує відпочинок на Шацьких озерах

Скільки цьогоріч коштує відпочинок на Шацьких озерах
Шацькі озера – популярний туристичний напрямок в Україні, який щороку приваблює відпочивальників не лише з різних регіонів країни, а й з-за кордону. Завдяки близькості до кордонів із Польщею та Білоруссю, тут часто можна зустріти іноземців.

Як зараз справи з туристами на Шацьких озерах і на які ціни орієнтуватися цього року, пише «Коротко про».

Скільки коштує житло
Ціни тримають на торішньому рівні як на державних базах, так і в приватних готелях або котеджах. Якщо це котедж – господарі просять у середньому 400-500 гривень з особи, але готові до торгу. Є варіанти дорожчі, є дешевші.

Кімната у приватників дешевша, якщо влаштовують скромні умови, то можна і за 200-300 торгуватися. Залежить, на скільки приїжджати і якою компанією.

Якщо готель чи державна база відпочинку – від 1200 звичайний номер, 1600-2300 – за двокімнатний, у якому можуть розміститися чотири особи.

Будиночки на шість-вісім осіб – від 3500. Поруч з озером, зрозуміло, житло дорожче. Ціна в 50 метрах від води може бути вдвічі вищою, ніж у котеджах або на базах, до яких від пляжу доведеться «тупотіти» кілометр.

Продукти краще везти із собою

«Харчування, щоправда, подорожчало: якщо замовляти на кухні на базах – то менш як 600 гривень із людини за триразове навряд чи вийде. У приватників теж тепер дорожче. Та скрізь ціни на продукти зросли, у нас також. Можна готувати й самому – майже скрізь є кухня, мангали», – розповідають власники будинків.

У магазинах біля Шацьких озер, до речі, також ціни вищі, тож краще з продуктами розв'язати питання дорогою на відпочинок: закупитись у магазинах та готувати самому. Холодильники є майже скрізь, як і можливість приготувати обід.

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Теги: відпочинок, Волинь
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