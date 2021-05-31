Луцькі пляжі та парки оброблятимуть від комарів
Сьогодні, 21:45
Луцькі пляжі та парки оброблятимуть від комарів. Роботи триватимуть протягом тижня.
Про це інформує Луцька міська рада.
З 23 до 30 червня оброблятимуть території:
- парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;
- парку 900-річчя міста Луцька;
- пляжу на річці Стир;
- місця масового відпочинку громадян на Теремнівських ставках.
Лучанам та гостям міста варто обмежити відвідування вказаних територій без потреби.
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Про це інформує Луцька міська рада.
З 23 до 30 червня оброблятимуть території:
- парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;
- парку 900-річчя міста Луцька;
- пляжу на річці Стир;
- місця масового відпочинку громадян на Теремнівських ставках.
Лучанам та гостям міста варто обмежити відвідування вказаних територій без потреби.
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