Луцькі пляжі та парки оброблятимуть від комарів





Про це інформує Луцька міська рада.



З 23 до 30 червня оброблятимуть території:



- парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;



- парку 900-річчя міста Луцька;



- пляжу на річці Стир;



- місця масового відпочинку громадян на Теремнівських ставках.



Лучанам та гостям міста варто обмежити відвідування вказаних територій без потреби.

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