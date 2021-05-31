Луцькі пляжі та парки оброблятимуть від комарів

Луцькі пляжі та парки оброблятимуть від комарів
Луцькі пляжі та парки оброблятимуть від комарів. Роботи триватимуть протягом тижня.

Про це інформує Луцька міська рада.

З 23 до 30 червня оброблятимуть території:

- парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;

- парку 900-річчя міста Луцька;

- пляжу на річці Стир;

- місця масового відпочинку громадян на Теремнівських ставках.

Лучанам та гостям міста варто обмежити відвідування вказаних територій без потреби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: комарі, обробка, парки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі пляжі та парки оброблятимуть від комарів
Сьогодні, 21:45
Скільки цьогоріч коштує відпочинок на Шацьких озерах
Сьогодні, 21:15
Фестиваль «Волинська Лавандія» перенесли: подробиці
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 червня
Сьогодні, 20:00
СБУ оголосила в розшук російського співака Лепса
Сьогодні, 19:01
Схожі новини
Луцькі парки та пляжі продезінфікують від кліщів: що робити містянам Луцькі парки та пляжі продезінфікують від кліщів: що робити містянам
27 квітня, 19:34
Центральний парк Луцька оброблятимуть від кліщів та комарів Центральний парк Луцька оброблятимуть від кліщів та комарів
31 травня, 2021, 18:35
У Луцьку через паразитів зрізають дерева у одному зі скверів. ВІДЕО У Луцьку через паразитів зрізають дерева у одному зі скверів. ВІДЕО
08 лютого, 01:15
У Луцьку облаштують нові парки та висадять понад 1000 дерев У Луцьку облаштують нові парки та висадять понад 1000 дерев
16 червня, 2021, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі пляжі та парки оброблятимуть від комарів
Сьогодні, 21:45
 0
Скільки цьогоріч коштує відпочинок на Шацьких озерах
Сьогодні, 21:15
 0
Фестиваль «Волинська Лавандія» перенесли: подробиці
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 червня
Сьогодні, 20:00
 0
СБУ оголосила в розшук російського співака Лепса
Сьогодні, 19:01
 0
Медіа
відео
1/8