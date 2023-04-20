Посмертну нагороду вручили родині Олександра Романовича з Башової

Посмертну нагороду вручили родині Олександра Романовича з Башової
У Копачівській сільській раді відбулося урочисте вручення державної нагороди – ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) – родині загиблого захисника Олександра Миколайовича Романовича.

Про це 17 червня повідомили у Копачівській громаді.

Олександр Романович, 30 жовтня 1991 року народження, був жителем села Башова Копачівської громади, уродженцем села Воєгоща Камінь-Каширського району. Він загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

Нагороду вручили представники Другого відділу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Орден отримали дружина загиблого Лілія, син Назар та мати Ніна Оксентіївна.

Сільський голова Олександр Совтис висловив щирі слова співчуття родині та подякував за його мужність і жертовність.

Нагадаємо, Олександр Романович загинув 26 липня 2024 року на Харківщині.

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Теги: нагороди, військові
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