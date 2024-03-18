У Мін'юсті озвучили суму доходів від платних камер у СІЗО

У Мін'юсті озвучили суму доходів від платних камер у СІЗО
У слідчих ізоляторах по всій Україні планують відкрити додаткові платні камери. Загалом же торік від надання таких послуг людям, що перебувають під вартою, держава отримала 16 мільйонів гривень доходів.

Про це в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ. розповів заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.

За його словами, платні камери з поліпшеними умовами тримання людей, взятих під варту, у слідчих ізоляторах української Державної кримінально-виконавчої служби мають попит на 93%.

"Загалом станом на травень в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України функціонувало 83 платні камери на 201 ліжко-місце", — сказав урядовець.

Пікалов також поінформував, що відкриття платних камер заплановано у слідчих ізоляторах Києва, Чернігова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рогу.

"У 2024 році за платні послуги з надання місць у платних камерах отримано доходи в сумі 16 374,1 тисячі гривень, найбільше отримали коштів Київський СІЗО – 7 779,9 тисячі гривень, Одеський СІЗО – 1 680,7 тисячі гривень та Львівська УВП (№ 19) – 1 050,0 тисяч гривень. Протягом січня-квітня 2025 року за платні послуги з надання місць у платних камерах отримано 6 223,4 тисячі гривень, серед яких найбільші доходи в Київському СІЗО – 2 673,0 тисяч гривень та Одеському СІЗО – 770,0 тисяч гривень", — сказав заступник міністра.

Водночас він зауважив, що окремих камер для міністрів, депутатів чи суддів немає. "Я можу допускати, що є якісь корупційні прояви. Але підрозділи внутрішньої безпеки для того і створені, щоб це виявляти та з цим явищем боротись", — додав Пікалов.

У травні 2020 року Міністерство юстиції запровадило проєкт платних послуг у слідчих ізоляторах України. Як розповідав тодішній очільник відомства Денис Малюська, ініціатива запровадження платних камер має дві ключові цілі: прибрати корупцію (замість хабаря гроші за ліпшу камеру будуть йти офіційно у бюджетний спецфонд) та знайти додаткове фінансування для СІЗО, оскільки зараз бюджетних коштів не вистачає.

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Теги: Сізо, платні камери
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