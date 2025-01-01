Чи очікувати магнітні бурі 19 червня: прогноз

У четвер, 19 червня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.Про це повідомляє Meteoprog.Напередодні на Сонці сталося шість спалахів класу С, один спалах класу М1,5 та один спалах класу Х1,2. Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Вони можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку, а також наземні технології та енергосистеми.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.За даними meteoagent, 19 червня очікується магнітна буря з К-індексом 3,5 (жовтий рівень) є помітною, але не надзвичайно сильної.