Курс валют на 19 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 19 червня. Долар додав 10 коп, євро зменшилося на 11 коп, злотий — на 2 коп.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,62 (+10 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,90 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,20 (-2 коп.)
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Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,62 (+10 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,90 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,20 (-2 коп.)
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