Курс валют на 19 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомляється на сайті Нацбанку.



Курс долара

1 долар США — 41,62 (+10 коп.)



Курс євро

1 євро — 47,90 (-11 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,20 (-2 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 19 червня. Долар додав 10 коп, євро зменшилося на 11 коп, злотий — на 2 коп.Про це повідомляється на сайті Нацбанку.Курс долара1 долар США — 41,62 (+10 коп.)Курс євро1 євро — 47,90 (-11 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,20 (-2 коп.)

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