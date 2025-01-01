Курс валют на 19 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 19 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 19 червня. Долар додав 10 коп, євро зменшилося на 11 коп, злотий — на 2 коп.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Курс долара
1 долар США — 41,62 (+10 коп.)

Курс євро
1 євро — 47,90 (-11 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,20 (-2 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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