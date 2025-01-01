Поїзд з фотовиставкою про війну планує приїхати до Луцька та Ковеля





Потяг курсуватиме 4 місяці через понад 60 вокзалів України, повідомляє



У трьох вагонах — виставка «Courage of a Nation» про незламність українців очима американського філантропа та фотографа Говарда Баффетта. На фото — Україна з моменту повномасштабного вторгнення.



Вагони спеціально переобладнали. Тепер вони супроводжуються унікальним світловим і музичним оформленням. Над концепцією працював дворазовий лауреат Пулітцерівської премії, фотожурналіст та дослідник Мухаммед Мухейсен.



Коли потяг прибуде до Луцька та Ковеля, поки невідомо, точні дати не повідомляють через безпекову ситуацію. Зараз він приймає відвідувачів у Одесі, де стоятиме на вокзалі до 17 червня. Відвідування безплатне, треба лише зареєструватись. Наразі реєстрація відкрита на виставку у Подільську (Одеська область). Це друге місто із 62 на карті маршруту потяга. Ковель та Луцьк у списку — 52 та 55 відповідно.



Проєкт повністю фінансується Фондом Говарда Г. Баффетта.



Довідка:



Говард Баффет — засновник Фонду Говарда Баффета, приватної грантової організації, заснованої у 1999 році з метою покращення глобальної продовольчої безпеки, пом’якшення глобальних конфліктів та боротьби з торгівлею людьми.



Фермер, бізнесмен, колишній виборний чиновник, колишній шериф, фотограф і філантроп. Він побував зі своєю камерою в 154 країнах на шести континентах, документуючи активні конфлікти, зникаючі місця проживання диких тварин, зустрічаючись з фермерами, ополченцями, біженцями та внутрішньо переміщеними особами і навчаючись у них.



З 2022 року Фонд Говарда Баффета виділив понад 1 мільярд доларів в Україні на гуманітарну допомогу, протезування, дитячі програми, розслідування воєнних злочинів, сільське господарство, громадську безпеку, критично важливу інфраструктуру, підтримку зусиль з відновлення, розмінування, а також проєкти, які розповідають правду про війну та зміцнюють українські громади.

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