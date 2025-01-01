Коли і де відбудуться тестування з ЄФВВ на Волині та які найпопулярніші спеціальності

Цьогоріч на Волині розгорнуть 11 пунктів тестування Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ). Більшість з них розміщуватимуться на території Луцька.Це пов’язано з тим, що майбутні учасники тестувань під час реєстрації на іспити поставили пріоритет на користь обласного центру, розповіла Суспільному завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиСтаном на 18 червня на вступні іспити в магістратуру зареєструвалися майже три тисячі жителів Волині."Переважна кількість цих учасників складатимуть обидва екзамени. Хоча є й такі, що зареєструвалися лише на ЄФВВ, оскільки його результати дійсні впродовж одного року, на відміну від ЄВІ. Тобто, у нас нерівний поділ учасників на складання обох іспитів", — зазначила Алла Корнейко.Найпопулярніші спеціальності на ЄВІ та ЄФВВЗа словами завідувачки відділу ЗНО та моніторингових досліджень, лідерами серед спеціалізацій, які студенти вирішили вивчати на магістратурі стали управління та адміністрування, педагогіка та психологія.Також популярними спеціальностями виявилися психологія, соціологія право та IT-технології. Вона додала: упродовж років спостерігається значний інтерес саме за такими освітньо-професійними програмами."Звичайно, треба враховувати, що кожного року додаються іспити з нових спеціалізацій. Наприклад, цього року ми маємо багато учасників, які зареєструвалися на мистецтво, що навіть неочікувано. Очевидно, що на це вплинуло те, що мистецька галузь вперше повноцінно представлена на ЄФВВ (у 2025 році на ЄФВВ ввели предметний тест з історії мистецтва)", — сказала освітянка.Коли відбудеться основна і додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВОсновна сесія ЄВІ та ЄФВВ відбуватиметься з 21 червня по 12 липня, додаткова — з 29 липня по 18 серпня."Тестування відбуватиметься у дві зміни. Тому я дуже рекомендую нашим учасникам пильно перевіряти свої запрошення, що прийти у свою зміну, у свій день та у свій пункт тестування", — наголосила Алла Корнейко.Іспити проводитимуть на базі закладів вищої та загальної середньої освіти. Учасники повинні мати з собою оригінал екзаменаційного листка, виданий під час реєстрації в закладі вищої освіти та документ, який посвідчує особу.