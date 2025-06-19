США відклали санкції проти росії щонайменше до липня

Ліндсі Грема та Річарда Блументаля щодо жорстких санкцій проти Росії через відмову Москви від мирного урегулювання не буде ухвалений принаймні до липня.



Як пише



Також санкційному проєкту завадить "великий прекрасний білль" Дональда Трампа про зниження податків та бюджетні зміни, який потребуватиме першочергового обговорення в Сенаті. Республіканці хочуть, щоб це сталося не пізніше наступного тижня.



На час затримки Грем та Блюменталь вносять зміни до законопроєкта, зосередившись на тому, щоб вторинні санкції не стосувалися країн, які є союзниками України.



Дональд Трамп говорив, що не запроваджує санкції проти РФ, щоб дочекатися мирної угоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Законопроєкт сенаторівтащодо жорстких санкцій проти Росії через відмову Москви від мирного урегулювання не буде ухвалений принаймні до липня.Як пише LB.ua з посиланням на видання Semafor, попри наявність згоди серед законодавців щодо необхідності його розгляду, документ не може рухатися вперед. Причиною є ситуація на Близькому Сході, яка змусила Вашингтон змінити пріоритети на найближчий час.Також санкційному проєкту завадить "великий прекрасний білль"про зниження податків та бюджетні зміни, який потребуватиме першочергового обговорення в Сенаті. Республіканці хочуть, щоб це сталося не пізніше наступного тижня.На час затримки Грем та Блюменталь вносять зміни до законопроєкта, зосередившись на тому, щоб вторинні санкції не стосувалися країн, які є союзниками України.Дональд Трамп говорив, що не запроваджує санкції проти РФ, щоб дочекатися мирної угоди.

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