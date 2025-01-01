День фермера: які пільги на Волині передбачені
Сьогодні, 09:09
Станом на червень на території Волині діють понад 700 фермерських господарств, які обробляють до 100 тисяч гектарів землі.
Про це до Дня фермера, який в Україні відзначають 19 червня, розповів директор обласного департаменту Юрій Юрченко, пише Суспільне.
З його слів, із 2020 року на Волині також діють 120 сімейних фермерських господарств. Більшість із них займаються рослинництвом і тваринництвом.
Програми підтримки для фермерів
Юрій Юрченко зазначив, що фермерам на Волині наразі доступні низка держпрограм з підтримки фермерства. У 2025 році область має отримати майже 50 мільйонів гривень дотації за обробіток земель.
"Кожне фермерське господарство на сьогодні може отримати, якщо обробляє землю до 120 гектарів, дотацію. Хто займається тваринництвом — є дотація у вигляді 7 тисяч гривень на утримання корів від трьох до ста голів, за козу чи вівцю — 2 тисячі гривень", — сказав посадовець.
Також фермерським господарствам доступна грантова підтримка. Зокрема, на створення нових робочих місць, на закладання садів, ягідників і будівництво модульних теплиць.
Щодо заробітних плат, то, зі слів Юрія Юрченка, Волинь нині на другому місці в Україні по рівню заробітної плати в галузі агропромислового комплексу.
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Про це до Дня фермера, який в Україні відзначають 19 червня, розповів директор обласного департаменту Юрій Юрченко, пише Суспільне.
З його слів, із 2020 року на Волині також діють 120 сімейних фермерських господарств. Більшість із них займаються рослинництвом і тваринництвом.
Програми підтримки для фермерів
Юрій Юрченко зазначив, що фермерам на Волині наразі доступні низка держпрограм з підтримки фермерства. У 2025 році область має отримати майже 50 мільйонів гривень дотації за обробіток земель.
"Кожне фермерське господарство на сьогодні може отримати, якщо обробляє землю до 120 гектарів, дотацію. Хто займається тваринництвом — є дотація у вигляді 7 тисяч гривень на утримання корів від трьох до ста голів, за козу чи вівцю — 2 тисячі гривень", — сказав посадовець.
Також фермерським господарствам доступна грантова підтримка. Зокрема, на створення нових робочих місць, на закладання садів, ягідників і будівництво модульних теплиць.
Щодо заробітних плат, то, зі слів Юрія Юрченка, Волинь нині на другому місці в Україні по рівню заробітної плати в галузі агропромислового комплексу.
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