Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде

Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде
Правитель РФ володимир путін заявив про готовність до переговорів з Володимиром Зеленським, однак відмовляється визнавати чинного президента України легітимним для підписання будь-яких угод.

Про це путін під час зустрічі з представниками світових інформагентств, пише Українська правда.

Під час виступу путін заявив, що Росія нібито не відкидає можливості мирних переговорів і він особисто "готовий зустрічатися з усіма", зокрема і з президентом України Володимиром Зеленським. Утім, кремлівський лідер заявив, що Зеленський, на його думку, не має законних повноважень для підписання жодних міжнародних документів.

"Нам все одно, хто веде переговори, я навіть готовий зустрічатися. Але коли буде завершальний етап… підпис повинен стояти легітимної влади", – заявив Путін, натякаючи на те, що вважає чинного президента України непридатним для укладення міжнародних угод.

Пояснюючи свою позицію, путін вкотре послався на нібито положення Конституції України, де нібито написано, що повноваження президента Зеленського вже закінчилися.

Путін заявив, що Україна нібито є "президенсько-парламенською республікою", у якій "всі органи влади формуються президентом", що, на його думку, автоматично ставить під сумнів легітимність усієї української влади.

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Теги: Росія, війна
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