Волинянин заплатив 100 тисяч за авто-міраж

продажу автомобіля.



Про це пише



Попри постійні застереження працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції не довіряти сумнівним оголошенням, не задивлятися на красивий на картинках товар зі знижкою в соціальних мережах, не перераховувати аванс за вподобану річ невідь кому, люди не перестають чинити з точністю до навпаки.



Новою жертвою ошуканців став житель села Холонів Горохівської територіальної громади Луцького району. Чоловік перерахував завчасу 100 000 гривень за автівку, розрекламовану на одному з популярних онлайн-майданчиків для автомобілістів.



Горохівські правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України. Поліцейські вже вкотре закликають усіх довірливих до поміркованості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шахраї ошукали мешканця Луцького району на 100 тисяч гривень під приводомПро це пише Волинь-нова Попри постійні застереження працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції не довіряти сумнівним оголошенням, не задивлятися на красивий на картинках товар зі знижкою в соціальних мережах, не перераховувати аванс за вподобану річ невідь кому, люди не перестають чинити з точністю до навпаки.Новою жертвою ошуканців став житель села Холонів Горохівської територіальної громади Луцького району. Чоловік перерахував завчасу 100 000 гривень за автівку, розрекламовану на одному з популярних онлайн-майданчиків для автомобілістів.Горохівські правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України. Поліцейські вже вкотре закликають усіх довірливих до поміркованості.

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