Волинянин заплатив 100 тисяч за авто-міраж
Сьогодні, 09:25
Шахраї ошукали мешканця Луцького району на 100 тисяч гривень під приводом продажу автомобіля.
Про це пише Волинь-нова.
Попри постійні застереження працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції не довіряти сумнівним оголошенням, не задивлятися на красивий на картинках товар зі знижкою в соціальних мережах, не перераховувати аванс за вподобану річ невідь кому, люди не перестають чинити з точністю до навпаки.
Новою жертвою ошуканців став житель села Холонів Горохівської територіальної громади Луцького району. Чоловік перерахував завчасу 100 000 гривень за автівку, розрекламовану на одному з популярних онлайн-майданчиків для автомобілістів.
Горохівські правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України. Поліцейські вже вкотре закликають усіх довірливих до поміркованості.
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Про це пише Волинь-нова.
Попри постійні застереження працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції не довіряти сумнівним оголошенням, не задивлятися на красивий на картинках товар зі знижкою в соціальних мережах, не перераховувати аванс за вподобану річ невідь кому, люди не перестають чинити з точністю до навпаки.
Новою жертвою ошуканців став житель села Холонів Горохівської територіальної громади Луцького району. Чоловік перерахував завчасу 100 000 гривень за автівку, розрекламовану на одному з популярних онлайн-майданчиків для автомобілістів.
Горохівські правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України. Поліцейські вже вкотре закликають усіх довірливих до поміркованості.
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