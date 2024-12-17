На церковному горищі на Волині знайшли український прапор та столітні метричні книги

На церковному горищі на Волині знайшли український прапор та столітні метричні книги
У Свято-Михайлівському храмі села Біличі на Волині під час реставрації даху знайшли заховані на горищі метричні книги 1923-1925 років, де вписано дані про народження, шлюби мешканців Заболотецько-Білицького повіту, а також прапор "Слава борцям за Україну".

Про це 18 червня розповів Суспільному провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музею Юрій Велінець.

З його слів, український прапор був захований, бо за радянського часу, за його зберігання можна було отримати тюремний строк, або ж заслання.

"Метричні книги теж могли ховати з такою ж метою, щоб не могли встановити родинних зв'язків. В державному архіві області майже немає метричних книг з Прибужжя. Припускаю, що вони десь локально зберігаються по церквах", — каже Юрій Велінець.

Наразі знахідки будуть досліджувати і описувати. Зі слів музейника, їх буде доцільно передати до державного архіву області, щоб ними могли скористатись люди, які досліджують свій родовід. Знайдений прапор, говорить Юрій Велінець, можливо, громада погодиться передати до Нововолинського історичного музею.

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Теги: Волинь, прапор, храм
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