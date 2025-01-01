Росія готова віддати Україні ще 3000 тіл в рамках обміну

Росія готова віддати Україні ще 3000 тіл в рамках обміну
Російський диктатор володимир путін заявив про готовність Росії повернути Україні ще 3000 тіл загиблих військових в рамках обміну полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію лідера у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За словами путіна, мирні переговори у Стамбулі "мають сенс і позитивний результат".

Він додав, що сторони вже домовилися про обмін 1200 полонених і Росія "вже віддала 500 осіб - 400 отримали назад, думаю, отримаємо всіх, кого повинні отримати".

"На жаль, важко про це говорити. Ми віддали більше ніж 6000 тіл загиблих військовослужбовців України, натомість отримали 57. Готові ще 3000 віддати зараз. Це все-таки позитивний результат переговорів у Стамбулі", - заявив російський лідер.

Нагадаємо, 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд мирних переговорів між Україною та Росією.

Під час зустрічі делегації обговорили можливість припинення вогню. Також обговорювалася підготовка до нового обміну військовополоненими.

Зокрема, сторони домовилися про новий обмін окремих категорій полонених, а також обмінятися тілами загиблих на фронті за формулою 6000 на 6000,

Перший етап обміну полоненими відбувся 9 червня. Другий і третій раунди відбулися 11 і 13 червня.

14 червня сторони провели четвертий обмін полоненими.

Зокрема, в рамках обмінів, в Україну повернули тіла 3600 загиблих.

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Теги: Росія, війна
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