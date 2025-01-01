Скільки на Волині можна заробити на зборі полуниці?





Фермери вже почали шукати працівників. Робота сезонна, фізично нелегка, але для багатьох — це можливість додаткового чи навіть основного заробітку.



Журналісти ВолиньPost дізналися, скільки сьогодні платять за збір полуниці. Ми поспілкувалися з фермерами, зокрема з Хорохорина, Торчина, Окорська — сіл, добре відомих своїми полуничними господарствами.



За їхньою інформацією, цьогоріч сезон стартує дещо пізніше ніж зазвичай – з середини червня, і триватиме приблизно три-чотири тижні.



І хоч соцмережі рясніють оголошеннями про роботу, багато власників господарств досі не готові сказати, скільки платитимуть за кілограм зібраної полуниці. Дехто називає суму у приблизно 8–10 гривень. Згодом оплата поступово підніматиметься, оскільки ягід буде меншати, а збирати їх стане важче. До слова, торік збиральники мали 6-7 гривень на кілограмі ягід.



Одні роботодавці шукають працівників лише в сусідніх селах. Інші ж організовують доїзд з Луцька або навіть компенсують витрати на дорогу. Дехто також пропонує сезонне житло для тих, хто приїздить здалеку.



Раніше ми повідомляли, що



Тоді соцмережі вибухнули відео та світлинами від волинських фермерів. Одні показували, як



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вирощування полуниці — популярна галузь сільського господарства на Волині. У багатьох селах області полуничні плантації простягаються на гектари.Фермери вже почали шукати працівників. Робота сезонна, фізично нелегка, але для багатьох — це можливість додаткового чи навіть основного заробітку.Журналістидізналися, скільки сьогодні платять за збір полуниці. Ми поспілкувалися з фермерами, зокрема з Хорохорина, Торчина, Окорська — сіл, добре відомих своїми полуничними господарствами.За їхньою інформацією, цьогоріч сезон стартує дещо пізніше ніж зазвичай – з середини червня, і триватиме приблизно три-чотири тижні.І хоч соцмережі рясніють оголошеннями про роботу, багато власників господарств досі не готові сказати, скільки платитимуть за кілограм зібраної полуниці. Дехто називає суму у приблизно 8–10 гривень. Згодом оплата поступово підніматиметься, оскільки ягід буде меншати, а збирати їх стане важче. До слова, торік збиральники мали 6-7 гривень на кілограмі ягід.Одні роботодавці шукають працівників лише в сусідніх селах. Інші ж організовують доїзд з Луцька або навіть компенсують витрати на дорогу. Дехто також пропонує сезонне житло для тих, хто приїздить здалеку.Раніше ми повідомляли, що травневі заморозки знищили частину урожаю на Волині . Серед культур, що постраждали, і полуниця. Дехто повідомляв про 70-80 відсотків втрати насаджень.Тоді соцмережі вибухнули відео та світлинами від волинських фермерів. Одні показували, як намагаються врятувати посіви , розводячи багаття просто посеред полів. Інші ж ділилися болем — кадрами втрат і знищених урожаїв.

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