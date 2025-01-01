Дитяче відділення з волинської психлікарні переселяють в обласну клінічну

Дитяче відділення з волинської психлікарні переселяють в обласну клінічну
У Волинській обласній психіатричній лікарні більше не буде дитячого відділення. Його перенесуть у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню.

Такі зміни відбудуться вже зовсім скоро, з 1 липня 2025 року, розповів ВолиньPost начальник управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Юрій Легкодух.

За його словами, такі зміни були зумовлені державною реформою і відбуваються по всій Україні.

«Це робиться для того, щоб якість та доступність психіатричної допомоги для дітей була кращою та доступнішою. Якщо говорити відверто, людям звертати в психіатричну лікарню інколи важко психологічно. Тим паче, коли це стосується дітей», – говорить посадовець.

Він додає, оновлене відділення діятиме на базі неврологічного. Там вже зробили ремонт та облаштували 15 ліжкомісць.

«На сьогодні уже подані документи на контрактування Волинської обласної дитячої лікарні НСЗУ. Вже підібраний персонал. Спеціалісти психлікарні повідомлені про скорочення, але усім їм будуть повідомлені альтернативні посади і всі будуть працевлаштовані», – говорить Юрій Легкодух.

Тим часом, на територію дитячого відділення Волинської психіатричної лікарні буде розширено чоловіче. Адже останнім часом там був брак ліжкомісць.










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