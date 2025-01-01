У Луцькій громаді на прохання батьків влітку працюватиме ще один черговий садочок
Сьогодні, 16:16
У Луцьку влітку працюватиме ще один дитячий садочок.
Відповідне рішення сьогодні, 11 червня, ухвалили члени виконавчого комітету під час чергового засідання виконкому, повідомляють у міськраді.
Враховуючи потреби батьків виникла необхідність забезпечити роботу закладу дошкільної освіти №19 (вулиця Воїнів — афганців, 5) з 16 червня до 8 серпня.
А з 11 серпня до 29 серпня робота цього садочку буде призупинена.
Нагадаємо, що у період з 16 червня по 8 серпня цього року працюватимуть такі чергові садочки №№ 7, 10, 12, 25, 27, 33, 34, 36, 37.
Садочок №5 призупинить роботу з 30 червня по 22 серпня.
Минулого літа у Луцькій громаді працювало 8 чергових садочків, цього року їх буде 11.
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Відповідне рішення сьогодні, 11 червня, ухвалили члени виконавчого комітету під час чергового засідання виконкому, повідомляють у міськраді.
Враховуючи потреби батьків виникла необхідність забезпечити роботу закладу дошкільної освіти №19 (вулиця Воїнів — афганців, 5) з 16 червня до 8 серпня.
А з 11 серпня до 29 серпня робота цього садочку буде призупинена.
Нагадаємо, що у період з 16 червня по 8 серпня цього року працюватимуть такі чергові садочки №№ 7, 10, 12, 25, 27, 33, 34, 36, 37.
Садочок №5 призупинить роботу з 30 червня по 22 серпня.
Минулого літа у Луцькій громаді працювало 8 чергових садочків, цього року їх буде 11.
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