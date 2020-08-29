У Луцьку на двох вулицях подорожчала парковка авто

Встановили нові тарифи для платного паркування на вулицях Кривий Вал та Карпенка-Карого.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Тариф на послугу з користування майданчиком для платного паркування на вулиці Кривий Вал становитиме в розмірі 20,00 грн за одну годину паркування;- тариф на вулиці Карпенка-Карого - 15,00 грн.Раніше на цих майданчиках година паркування вартувала 10 грн.Крім того, члени виконавчого комітету затвердили режим роботи паркувального майданчиказ 09.00 до 17.00 щодня, крім суботи, неділі та святкових днівз 07.00 до 17.00 щодня, крім понеділка та святкових днів.