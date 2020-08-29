У Луцьку на двох вулицях подорожчала парковка авто
Сьогодні, 15:07
Встановили нові тарифи для платного паркування на вулицях Кривий Вал та Карпенка-Карого.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Тариф на послугу з користування майданчиком для платного паркування на вулиці Кривий Вал становитиме в розмірі 20,00 грн за одну годину паркування;
- тариф на вулиці Карпенка-Карого - 15,00 грн.
Раніше на цих майданчиках година паркування вартувала 10 грн.
Крім того, члени виконавчого комітету затвердили режим роботи паркувального майданчика на вулиці Кривий Вал:
з 09.00 до 17.00 щодня, крім суботи, неділі та святкових днів
- на вулиці Карпенка-Карого:
з 07.00 до 17.00 щодня, крім понеділка та святкових днів.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Тариф на послугу з користування майданчиком для платного паркування на вулиці Кривий Вал становитиме в розмірі 20,00 грн за одну годину паркування;
- тариф на вулиці Карпенка-Карого - 15,00 грн.
Раніше на цих майданчиках година паркування вартувала 10 грн.
Крім того, члени виконавчого комітету затвердили режим роботи паркувального майданчика на вулиці Кривий Вал:
з 09.00 до 17.00 щодня, крім суботи, неділі та святкових днів
- на вулиці Карпенка-Карого:
з 07.00 до 17.00 щодня, крім понеділка та святкових днів.
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