У Луцьку на двох вулицях подорожчала парковка авто

У Луцьку на двох вулицях подорожчала парковка авто
Встановили нові тарифи для платного паркування на вулицях Кривий Вал та Карпенка-Карого.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Тариф на послугу з користування майданчиком для платного паркування на вулиці Кривий Вал становитиме в розмірі 20,00 грн за одну годину паркування;

- тариф на вулиці Карпенка-Карого - 15,00 грн.

Раніше на цих майданчиках година паркування вартувала 10 грн.

Крім того, члени виконавчого комітету затвердили режим роботи паркувального майданчика на вулиці Кривий Вал:

з 09.00 до 17.00 щодня, крім суботи, неділі та святкових днів

- на вулиці Карпенка-Карого:

з 07.00 до 17.00 щодня, крім понеділка та святкових днів.

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Теги: Луцьк, авто, паркування
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