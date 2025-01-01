У лікарні Дніпра зупинилося серце воїна з Волині Максима Косюка

У лікарні Дніпра зупинилося серце воїна з Волині Максима Косюка
Знову трагічна звістка надійшла у Ковельську громаду. Ворог забрав життя головного сержанта Косюка Максима Валерійовича (18.04.1990р.н.).

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Серце Захисника зупинилося 7 червня 2025 року в клінічній лікарні м. Дніпра внаслідок важких термічних опіків, отриманих під час виконання бойового завдання в районі н.п. Курдюмівка Бахмутського району на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Прощання з бійцем відбудеться у четвер, 12 червня, за наступним порядком:

- 12.00 – служба в соборі Святого Димитрія Солунського;

- 13.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Останнім місцем спочинку Максима Косюка стане Алея Героїв міського кладовища.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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