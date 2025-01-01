У лікарні Дніпра зупинилося серце воїна з Волині Максима Косюка

Косюка Максима Валерійовича (18.04.1990р.н.).



Про це Ігор Чайка.



"Серце Захисника зупинилося 7 червня 2025 року в клінічній лікарні м. Дніпра внаслідок важких термічних опіків, отриманих під час виконання бойового завдання в районі н.п. Курдюмівка Бахмутського району на Донеччині", - йдеться в повідомленні.



Прощання з бійцем відбудеться у четвер, 12 червня, за наступним порядком:



- 12.00 – служба в соборі Святого Димитрія Солунського;



- 13.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Останнім місцем спочинку Максима Косюка стане Алея Героїв міського кладовища.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову трагічна звістка надійшла у Ковельську громаду. Ворог забрав життя головного сержанта(18.04.1990р.н.).Про це повідомив Ковельський міський голова"Серце Захисника зупинилося 7 червня 2025 року в клінічній лікарні м. Дніпра внаслідок важких термічних опіків, отриманих під час виконання бойового завдання в районі н.п. Курдюмівка Бахмутського району на Донеччині", - йдеться в повідомленні.Прощання з бійцем відбудеться у четвер, 12 червня, за наступним порядком:- 12.00 – служба в соборі Святого Димитрія Солунського;- 13.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Останнім місцем спочинку Максима Косюка стане Алея Героїв міського кладовища.

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