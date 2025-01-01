У Луцьку горів житловий будинок: врятували собаку й кота

У Луцьку горів житловий будинок: врятували собаку й кота
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку, врятували собаку й кота.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення на лінію 101 надійшло сьогодні об 11:11 - сусіди помітили клуби диму з приватного житлового будинку на вулиці Коперника у Луцьку.

За викликом спрямували два відділення рятувальників 25 державної пожежно-рятувальної частини.

З'ясувалося, що пожежа виникла в одній з кімнат. Господарів вдома не було, проте, за свідченням сусідів, усередині були домашні тварини. Рятувальники віднайшли в одній з кімнат кота Любарта, якого господар врятував під час обстрілу на Сході, а ще за трохи із задимленої оселі визволили й собаку Ская. На жаль, ще один котик задихнувся в диму.

Горіння ліквідували об 11:38.

Причину з'ясовують.
У Луцьку горів житловий будинок: врятували собаку й кота
У Луцьку горів житловий будинок: врятували собаку й кота
У Луцьку горів житловий будинок: врятували собаку й кота
У Луцьку горів житловий будинок: врятували собаку й кота
У Луцьку горів житловий будинок: врятували собаку й кота
У Луцьку горів житловий будинок: врятували собаку й кота

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Теги: Луцьк, пожежа
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