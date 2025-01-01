Пробиралися через ліс: четверо чоловіків намагалися незаконно перетнути волинський кордон

Пробиралися через ліс: четверо чоловіків намагалися незаконно перетнути волинський кордон
На Волині затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Військовослужбовці Волинського прикордонного загону впродовж кількох днів припинили дві спроби порушення держрубежу військовозобовязаними.

Учора ввечері в обєктив камери охоронців кордону потрапило троє «мандрівників», які через ліс пробиралися до державної межі. На їх пошук одразу вибула група реагування одного з прикордонних підрозділів.

За допомогою безпілотника прикордонникам вдалося встановити точне місцеперебування правопорушників. Усі троє були затримані, незважаючи напопри спробу втечі одного з них.

Як з’ясувалося, затриманими є двоє 24-річних мешканців Львівської та Вінницької областей, а також 28-річний житель Ковельського району.

Ще одного порушника — 54-річного хмельничанина — прикордонники виявили за допомогою дрона під час повітряного моніторингу. Його оперативно затримали неподалік державного кордону.

Усіх затриманих доставлено до прикордонних підрозділів. На них складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Волинянин, який намагався втекти від прикордонників, відповідатиме також за злісну непокору законній вимозі військовослужбовця ДПСУ (ст. 185-10 КУпАП).

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Теги: кордон, Волинь
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