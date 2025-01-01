В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників

В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників
Україна повернула тіла 1212 полеглих військовослужбовців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених є полеглі з Курської, ⁠Харківської, ⁠Луганської, ⁠Донецької, ⁠Запорізької та ⁠Херсонської областей.

Тіла репатрійованих полеглих військових направлять до визначених державних спеціалізованих установ для судово-медичної експертизи. Ті в найкоротші терміни мають установити особи загиблих.

Нагадаємо, обмін тіл відбувся в межах останніх домовленостей делегацій України та росії у Стамбулі.
В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників

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Теги: Росія, Україна, війна
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