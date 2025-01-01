У Ковелі ліквідували підпільне виробництво канабісу

Майже кілограм канабісу та понад 200 рослин конопель вилучили дільничні у жителя Ковеля. Усе направили на дослідження, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Дільничні офіцери поліції, під час перевірки за місцем проживання 44-річного ковельчанина, виявили у помешканні пристрій для, п’ять банок ємкістю 300 мл частково заповнених речовиною, схожою на канабіс та чотири ємкості з речовиною, схожою на насіння конопель.Окрім того, на присадибній ділянці ковельчанина поліцейські виявили 262 рослини конопель.На місце прибула слідчо-оперативна група, усе вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За цими фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 309 та ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.Йдеться про незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель, відповідно.Досудове розслідування триває.