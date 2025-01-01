Як відновити житло після ворожого обстрілу в Луцьку: інструкція

Луцький муніципалітет опублікував три способи, як відновити зруйновану домівку післяПро це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.За даними мерії, є три способи відновити житло.Перший – це державна програма Є-відновлення. Комісія складе акт по кожній квартирі, яка постраждала, завантажить їх у систему і люди зможуть отримати від держави грошову компенсацію.Другий варіант – власники самі відремонтують пошкоджене, наприклад, замінять вікна, звернуться в міську раду з відповідними чеками і міська рада компенсує їм ці кошти.Третій варіант - міська рада буде сама виконувати ремонт за кошти міського бюджету.Складання актів обстеження пошкодженого майна та приймання звернень здійснюється у департаменті житлово-комунального господарства міської ради за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 40а.До звернення необхідно долучити копії паспорту та ідентифікаційного коду власника або одного з співвласників житла, а також документи про право власності на житло, технічний паспорт і роздруковані фото пошкоджень.