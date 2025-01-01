Як відновити житло після ворожого обстрілу в Луцьку: інструкція

Як відновити житло після ворожого обстрілу в Луцьку: інструкція
Луцький муніципалітет опублікував три способи, як відновити зруйновану домівку після нещодавнього обстрілу.

Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.

За даними мерії, є три способи відновити житло.

Перший – це державна програма Є-відновлення. Комісія складе акт по кожній квартирі, яка постраждала, завантажить їх у систему і люди зможуть отримати від держави грошову компенсацію.

Другий варіант – власники самі відремонтують пошкоджене, наприклад, замінять вікна, звернуться в міську раду з відповідними чеками і міська рада компенсує їм ці кошти.

Третій варіант - міська рада буде сама виконувати ремонт за кошти міського бюджету.

Складання актів обстеження пошкодженого майна та приймання звернень здійснюється у департаменті житлово-комунального господарства міської ради за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 40а.

До звернення необхідно долучити копії паспорту та ідентифікаційного коду власника або одного з співвласників житла, а також документи про право власності на житло, технічний паспорт і роздруковані фото пошкоджень.

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Теги: обстріл, Луцьк
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